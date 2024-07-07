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Демонстранты в Израиле требуют освобождения заложников

Евгений Жуков
7 июля 2024 г.

Демонстранты в Израиле добиваются заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников, отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Марши, пикеты и прочие акции протеста проходят по всей стране.

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Демонстрация в Израиле
Демонстрация в Израиле Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

По всему Израилю в течение всего дня в воскресенье, 7 июля, проходят акции протеста с требованием к правительству страны договориться с террористической организации ХАМАС об освобождении захваченных ей заложников. Демонстранты, в частности, перекрывали дороги и устраивали демонстрации возле домов почти двух десятков министров и депутатов кнессета.

Участники протестов блокировали в часы пик важные перекрестки, на главной автомобильной трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом протестующие подожгли шины. Только в Тель-Авиве в марше за освобождение заложников приняли участие около 2000 израильтян.

Многочисленные демонстрации, пикеты, марши и прочие протестные акции в десятках израильских городов, которые начались накануне, приурочены к тому, что 7 июля исполняется девять месяцев после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Среди требований демонстрантов - отставка правительства и проведение досрочных выборов в кнессет.

Возможный прогресс в переговорах Израиля и ХАМАС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что радикальные исламисты приняли предложение США о начале переговоров об освобождении израильских заложников. Предполагается, что они начнутся через 16 дней после того, как в секторе Газа будет установлен режим прекращения огня. По словам источника агентства, если Израиль примет предложение Вашингтона, то оно сможет в будущем положить конец текущей войне на подконтрольных ХАМАС территориях.

Несколькими днями ранее Reuters писало, что директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Портал Axios со ссылкой на неназванных собеседников 6 июля заявил, что на следующей неделе в Доху с той же целью отправится глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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