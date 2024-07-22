Сотни митингующих призвали премьера Израиля не лететь в США

Протестующие собрались в аэропорту Бен-Гурион и призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не лететь в США до заключения сделки по освобождению заложников ХАМАС.

Сотни протестующих устроили демонстрацию в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве за день до отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Об этом сообщает израильская газета Haaretz в воскресенье, 21 июля.

Участники акции призвали премьер-министра не лететь в Вашингтон до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что среди демонстрантов были родственники похищенных израильтян.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон

Ранее сообщалось, что 22 июля премьер-министр Израиля должен прибыть в столицу Соединенных Штатов. В этот же день Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью перед Конгрессом.

Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников

Ранее 21 июля агентство dpa сообщило, что Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых заложников. Делегация отправится в столицу Катара Доху 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, пишут СМИ.

По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и Соединенные Штаты вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

За все время после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильским силовикам удалось спасти лишь нескольких заложников. Еще более 100 были освобождены в рамках временного режима прекращения огня, действовавшего с 24 ноября до 1 декабря 2023 года. В ответ Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.