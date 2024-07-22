  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Сотни митингующих призвали премьера Израиля не лететь в США

Алексей Волошинов
22 июля 2024 г.

Протестующие собрались в аэропорту Бен-Гурион и призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не лететь в США до заключения сделки по освобождению заложников ХАМАС.

https://p.dw.com/p/4iZK5
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (фото из архива)Фото: Nir Elias/Pool Photo/AP/picture alliance

Сотни протестующих устроили демонстрацию в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве за день до отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Об этом сообщает израильская газета Haaretz в воскресенье, 21 июля.

Участники акции призвали премьер-министра не лететь в Вашингтон до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что среди демонстрантов были родственники похищенных израильтян.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон

Ранее сообщалось, что 22 июля премьер-министр Израиля должен прибыть в столицу Соединенных Штатов. В этот же день Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью перед Конгрессом.

Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников

Ранее 21 июля агентство dpa сообщило, что Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых заложников. Делегация отправится в столицу Катара Доху 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, пишут СМИ.

По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и Соединенные Штаты вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

За все время после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильским силовикам удалось спасти лишь нескольких заложников. Еще более 100 были освобождены в рамках временного режима прекращения огня, действовавшего с 24 ноября до 1 декабря 2023 года. В ответ Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
external

Израиль расширяет поселения на Западном берегу реки Иордан

Израиль расширяет поселения на Западном берегу реки Иордан

Пока все внимание международного сообщества приковано к событиям в секторе Газа, Израиль расширяет свои поселения на другой палестинской территории - Западном берегу реки Иордан. Число нападений израильских поселенцев на местных жителей постоянно растёт и увеличилось после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Кроме того, Израиль объявляет все более обширные территории своими землями. Репортаж DW.
Политика1 июня 2024 г.05:06 мин.
Парень возле разрушенных домов в секторе Газа

Как палестинцы в секторе Газа ищут пропавших без вести родных

Как палестинцы в секторе Газа ищут пропавших без вести родных

Тысячи пропавших без вести палестинцев могут быть погребены под обломками разрушенных зданий в секторе Газа или же задержаны израильскими военными. Как люди ищут своих родных - у DW.
Конфликты18 июня 2024 г.
Показать еще