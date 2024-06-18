Как палестинцы в секторе Газа ищут пропавших без вести

Тысячи пропавших без вести палестинцев могут быть погребены под обломками разрушенных зданий в секторе Газа или же задержаны израильскими военными. Как люди ищут своих родных - у DW.

Мухаммад Анза из Рафаха, что расположен недалеко от границы сектора Газа с Египтом, уже несколько недель разыскивает своего дядю Ибрагима аль-Шаера, который пропал в начале мая. "С того дня мы ничего о нем не слышали, - рассказал 19-летний Анза в телефонном интервью DW из сектора Газа. - Мы очень обеспокоены. Мы хотим знать, где он, не умер ли он, чтобы (в этом случае. - Ред.) мы могли похоронить его, или же просить проявить сострадание к нему, если он был задержан (израильскими военными. - Ред.)".

Когда 6 мая израильская армия начала наступление в восточной части Рафаха, чтобы уничтожить террористов ХАМАС, которые совершили нападение на юг Израиля 7 октября 2023 года, Аль-Шаеру и его семье было приказано покинуть свой дом в этом районе. По словам Анзы, через несколько дней его дядя попытался вернуться, чтобы проверить состояние дома и забрать вещи, которые семья не успела взять с собой во время бомбардировок.

Родственники, продолжает Анза, обследовали больницы и попросили соседей, которые вернулись примерно в то же время, проверить их дома. "Мы обращались в полицию, Красный Крест и местные комитеты, но так и не знаем, где он. И никто ничего не знает", - делится Анза. Его семья, как и многие другие, разместила в соцсетях фотографию и описание обстоятельств исчезновения Аль-Шаера, не зная, куда еще можно обратиться.

Тысячи неопознанных тел и пропавших без вести людей

Война между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС, которое ЕС, Германия, США и многие страны Запады считают террористической организацией, продолжается уже девятый месяц. На данный момент тысячи человек в этом палестинском анклаве считаются пропавшими без вести. Многие погребены под завалами зданий после авиаударов Израиля. Другие, вероятно, были остановлены на израильских контрольно-пропускных пунктах при попытке вернуться на север Газы или бежать на юг. Хотя точное число пропавших без вести неизвестно, Международный комитет Красного Креста (МККК) с начала конфликта зарегистрировал 6500 случаев пропажи людей в секторе Газа.

Международный Комитет Красного Креста с начала военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа зарегистрировал 6500 случаев пропажи людей в Газе Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

"С 7 октября мы открыли "горячие линии", по которым люди могут звонить нам, если у них есть родственники, пропавшие без вести по какой-либо причине, например, если они могли быть задержаны или арестованы, разлучены во время эвакуации или могли быть ранены или убиты", - поясняет Сара Дэвис, сотрудник отдела по связям с общественностью представительства МККК в Иерусалиме. Даже те тела, которые удается извлечь и доставить в морги Газы, не всегда легко опознать. По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, на 10 июня в моргах находилась 9839 неопознанных тел, в то время как 27 325 тел были опознаны.

Как утверждает это ведомство, в ходе нынешней войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибло более 37 000 палестинцев. В эту цифру включены как участники боевых действий, так и гражданские лица. Между тем, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибло не менее 650 израильских солдат, 298 из них - в ходе наземной операции в секторе Газе, начавшейся в конце октября прошлого года. Кроме того, жертвами нападения на Израиль 7 октября стали около 1200 человек. Боевики ХАМАС также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Сара Дэвис признает, что поиск пропавших без вести крайне затруднен из-за ситуации в секторе Газа. "Хотя у нас большой опыт отслеживания (таких лиц. - Ред.) в зонах боевых действий, на данный момент активный поиск невозможен", - отмечает она. Обычно Красный Крест занимается активным поиском, который заключается в том, что надо ходить по домам, стучаться в двери и задавать вопросы. Но сейчас, по выражению Дэвис, в Газе "у людей нет дверей, и их постоянно перемещают с места на место".

Потерянные телефоны и нестабильная связь

Неустойчивая мобильная связь и потерянные телефоны иногда еще больше затрудняют контакты. В секторе Газа у МККК пять операторов "горячей линии", которые принимают от людей, разыскивающих своих близких, базовую информацию, например, о том, где их видели в последний раз. Затем специалист по розыску перезванивает семьям и пытается составить досье на пропавшего.

Рафах, 8 мая 2024 года. Многие семьи палестинцев неоднократно покидали свое жилье в Газе, спасаясь от военных действий. Фото: Doaa Albaz/Anadolu/picture alliance

"Операторы "горячей линии" выслушивают истории семей, и это так душераздирающе, - говорит Дэвис. - Некоторые люди потеряли нескольких родственников или же были разлучены с несколькими членами своей семьи. И вы не знаете, произошло ли это потому, что они оказались под завалами (зданий. - Ред.), или потому, что потеряли телефон или SIM-карту, и поэтому их семья не может с ними связаться. Или же они просто находятся в районе, где нет мобильной связи и интернета, но с ними все в порядке".

Имена пропавших сверяются со списками из тех немногих больниц, которые еще работают в Газе, или со списками задержанных, опубликованными израильскими властями. С 7 октября тысячи палестинцев в Газе были арестованы и доставлены в израильские центры содержания под стражей за предполагаемые связи с боевиками.

Израиль задерживает сотни предполагаемых боевиков ХАМАС

В последние недели появились сообщения израильских правозащитных организаций и информаторов-разоблачителей о жестоком обращении в центре содержания под стражей на военной базе Сде-Тейман на юге Израиля.

Палестинцы содержатся под стражей в соответствии с законом о незаконных участниках боевых действий (Unlawful Combatants Law) - дополненном нормативном акте, который парламент Израиля принял в декабре 2023 года и который позволяет израильским военным арестовывать предполагаемых боевиков. В отношении многих подобные обвинения оказываются ложными, и таких людей в определенный момент отправляют обратно в сектор Газа.

Мохаммед аль-Мадхун разыскивает своего брата Халиля, 47-летнего бывшего сотрудника Палестинской администрации в секторе Газа, который вместе с овдовевшей сестрой в начале войны был переселен в Хан-Юнис с севера Газы. "Жена и трое детей моего брата остались на севере Газы. Он очень скучал по ним и несколько раз пытался вернуться на север, хотя знал, что это опасно, - говорит аль-Мадхун. - 18 мая я не нашел его в палатке рядом с моей". Мобильный телефон Халиля с тех пор отключен, а поиски в больницах и через Красный Крест не дали результата.

Семья разместила информацию о Халиле в соцсетях, но, кроме сообщения о том, что его видели в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, больше никаких сведений о нем не поступало. Мохаммед Аль-Мадхун подозревает, что его брат пытался вернуться в северную часть Газы и был либо арестован израильскими военными на КПП, либо убит при неизвестных обстоятельствах. "Мы в постоянном замешательстве, мы ничего не знаем о его судьбе, и ни у кого нет ответа. Мы просто надеемся, что он жив", - признается аль-Мадхун.

По словам Сары Дэвис, самое мучительное в зонах конфликтов по всему миру - это неопределенность по поводу судеб близких людей. "Это не потеря дома, не возможность питаться или незнание, откуда брать воду, - добавляет Дэвис. - Это разлука с членами вашей семьи, когда не знаешь, что с ними случилось. Может быть, они живы, и у вас есть надежда на это. Но вы также думаете о худших сценариях. И ни в чем нет никакой уверенности".