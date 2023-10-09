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Атака на Израиль: что рассказывают белорусы-очевидцы

Ольга Верасович
9 октября 2023 г.

DW поговорила с выходцами из Беларуси, которые сейчас находятся в Израиле, - о ситуации в стране и мобилизации.

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Ашкелон, 8 октября 2023 года
"Железный купол" сбивает ракеты, выпущенные по Израилю. Ашкелон, 8 октября 2023 годаФото: Amir Cohen/REUTERS

Утром 7 октября 2023 года боевики радикального исламистского движения ХАМАС нанесли неожиданный удар по израильской территории. После серии ракетных ударов сотни участников группировки, которую Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия Израиля сообщает, что восстановила контроль над городами, атакованными боевиками на юге.

По информации белорусского МИДа, на 9 октября зафиксировано более 150 обращений белорусов в диппредставительство РБ в Израиле. Среди них много тех, кто приехал в Израиль на отдых. DW поговорила с белорусами, которые сейчас находятся в Израиле, о том, что происходит в стране и о мобилизации.

"Ощущение, как будто ты во сне"

Продюсер Геннадий Шульман чуть больше года живет с семьей в Ришон-ле-Ционе в 75 км от cектора Газа. Там живет также семья его сына. За это время регион дважды попадал под обстрелы. В доме, где живет Шульман, нет бомбоубежища, поэтому во время воздушной тревоги семья выходит на лестничную клетку. Обычно, по словам Геннадия, выходить приходилось на минут десять. 7 октября все было по-другому.

Геннадий Шульман
Геннадий ШульманФото: privat

"Когда началось это безумие, мы где-то с полседьмого утра до 11 вечера каждые полчаса стабильно выходили на лестничную клетку", - рассказывает он.

Первый день, по словам Шульмана, было тяжело: "Дом трясется, рядом соседи - у евреев же много детей. И когда мимо тебя пробегает папа, мама и четверо-пятеро маленьких детей, самому старшему из которых четыре-пять лет, ощущение, как будто ты во сне".

Выходить из дома нежелательно - так советует служба тыла. "Моя жена полчаса назад поехала покупать продукты и какие-то вещи, - рассказывает Геннадий. - Сейчас очень много организовано в WhatsApp пабликов, где собирают информацию о тех, кто был ранен. Для больниц, для военных - пункты сбора, куда нужно возить какие-то бытовые вещи. Жена поехала с подружками закупаться и отвозить эти вещи. А я сижу дома".

По словам Геннадия, город опустел. Работают магазины, но хлеба там не купить - все разобрали: "На войне как на войне. Но паники нет, и гражданское общество очень сплоченное".

На вопрос, не думал ли он о том, чтобы уехать из страны, Шульман отвечает: "Сколько я могу уже съезжать? Уехал после срока в Беларуси в Россию (в 2009 году Геннадия осудили в Беларуси на шесть лет колонии - Ред.), из России вот сюда. Куда уже съезжать дальше? Тут дети, внучка, друзья. Мы никуда не поедем. Мы будем все вместе".

Геннадий говорит, что среди его знакомых белорусов в Израиле отношение к происходящему разное. Есть те, кто воспринимает ситуацию спокойно, а есть и те, кто паникует: Геннадий рассказывает о знакомой, которая два месяца назад приехала с семьей из Беларуси и теперь не понимает, как ей быть и что делать. "Наши друзья поехали ее успокаивать," - делится Геннадий.

"Чувство такое, что все вымерло"

Александр Фруман родился и вырос в Беларуси, в Израиле живет последние 25 лет, стал гражданином этой страны. В августе 2020-го он приехал в Минск и оказался среди задержанных. Вернувшись домой, он провел собственное расследование, чтобы установить, кто его пытал. 

7 октября, в день начала атаки ХАМАС, Александр был за границей. "Я проснулся от того, что сын мне написал в WhatsApp, что у нас сирена. Я сразу купил билет, чтобы побыстрее вернуться домой".

Александр Фруман
Александр ФруманФото: Privat

Александр живет и работает в городе Модиин. С DW он общался по дороге с работы домой. В офис поехал, так как там лучше работает интернет. "Чувство такое, что все вымерло, - говорит он и показывает пустые улицы в обычно людном центре города. - Люди очень дисциплинированы. Мы доверяем нашим властям. Поэтому люди следуют инструкциям службы тыла: не выходить без надобности из дома".

Во время разговора он показывает нам молодых ребят, которые стоят возле магазина: "Молодежь организовывается, собирает продукты, гигиенические средства и едут прямо на место, где солдаты собираются, чтобы их поддерживать и помогать".

Александр хочет мобилизоваться. Говорит, что на войну уже уехали очень многие. По его словам, 300 тысяч человек получили телефонные звонки с информацией о призыве. "Обычно 80% ребят едут сами, даже не дожидаясь звонка, они знают, куда их позовут. Поэтому такие звонки уже застают человека на военной базе”.

По его словам, такой серьезной ситуации, как теперь, в Израиле не было с 1948 года, с начала войны за независимость.

"Спать стала даже лучше"

В пятницу, за день до атаки ХАМАС, в гости к Александру приехала Александра Ханевич. Ей 71, она родом из Гродно, теперь живет в польском Белостоке и ведет блоги в YouTube и в Instagram о жизни в Польше. В Израиле она уже третий раз, в прошлом году вместе с сыном познакомилась с Александром Фруманом.

Александра Ханевич
Александра ХаневичФото: Privat

Обратный билет на самолет у Александры на 15 октября. В связи с тем, что многие самолеты теперь отменяют, возможно, ей придется искать другие варианты уехать. "Если бы знала язык, то пошла бы волонтером, чтобы не сидеть без работы", - говорит она.

В субботу, когда произошло нападение ХАМАС, она собиралась ехать в Иерусалим. В результате ей пришлось целый день провести дома. "За 90 секунд нужно оказаться в бомбоубежище", - говорит Александра и показывает нам небольшую комнату в квартире у Александра, которая и служит семье бомбоубежищем. В случае тревоги единственное в ней окно закрывается железными ставнями.

В целом в Модиине, по ее словам, спокойно. В городе работают продуктовые магазины и аптеки. Продукты в магазинах есть, паники нет. На улицу выходить можно, для детей школа организовала онлайн-занятия. Говорит, что волнения нет и что спать в Израиле она стала даже лучше, чем дома. "Если бы мне было 25, было бы страшно. А мне 71 - многие столько не живут, - улыбается Александра. - Мне больше жаль наших политзаключенных, так как я в лучшем состоянии".

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