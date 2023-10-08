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В Египте трое погибли при нападении на туристов из Израиля

Александра Иванова
8 октября 2023 г.

По сообщениям СМИ, стрельбу по группе израильских туристов открыл египетский полицейский. Власти Израиля и Египта работают над возвращением израильтян на родину.

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Панорама Александрии и Средиземное море
Панорама АлександрииФото: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

В египетской Александрии, у Помпеевой колонны, местный житель открыл огонь по группе израильских туристов, в результате погибли три человека. Об этом сообщает в воскресенье, 8 октября, МИД Израиля в Telegram-канале. Указывается, что двое погибших - граждане Израиля, а третья жертва - их египетский гид.

Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести. "МИД и посольство Израиля в Каире совместно с Советом национальной безопасности, офисом премьер-министра и армией работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль", - указало внешнеполитическое ведомство.

Ранее о нападении сообщил телеканал Al Arabiya, указав, что стрелявший был египетским полицейским. Ту же информацию распространило онлайн-издание The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

Роль Египта в палестино-израильском конфликте

Между тем телеканал Extra News, который, как пишет The Times of Israel, имеет тесные контакты с египетскими службами безопасности, передает, что нападавший был задержан.

На протяжении ряда лет Египет играл роль посредника в палестино-израильском конфликте, напоминает телеканал Al Arabiya. Однако на фоне военной операции, начатой Израилем в Палестинской национальной автономии после масштабного нападения на страну боевиков радикального исламистского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября, в Египте усилились антиизраильские настроения, говорится в сообщении.

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