Белорусы в Израиле: почему остаются и к чему готовятся

Живущие в Израиле белорусы рассказали DW, как они относятся к происходящему и собираются ли воспользоваться первым "гуманитарным" рейсом за деньги, чтобы вернуться в Беларусь.

Через месяц после нападения боевиков ХАМАС на Израиль власти Беларуси объявили о "гуманитарном" коммерческом рейсе для своих граждан, желающих покинуть страну. DW поговорила с живущими в Израиле белорусами о том, как они относятся к происходящему, что собираются делать? Полетит ли кто-то из них 6 ноября на первом "гуманитарном рейсе на коммерческой основе" в Беларусь?

7 октября Израиль проснулся в другой реальности. Боевики радикального движения ХАМАС напали на приграничные израильские поселения, убив 1400 человек, около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Уже месяц Израиля ведет войну против ХАМАС, почти ежедневно подвергаясь ракетным обстрелам.

В первые дни из Израиля было сложно уехать. Но первая паника прошла, кто хотел - улетел. Остальные израильтяне, в том числе выходцы из Беларуси, многие все еще с паспортами РБ, живут в воюющей стране, надеясь на лучшее.

Израиль возвращается к жизни

Анна живет в предместье Иерусалима. По ее словам, жизнь еще не совсем возвращается в нормальное русло, но страна снова функционирует. "В последнюю неделю (конец октября. - Ред.) почти во всей стране учеба в школах началась не онлайн, у нас занятия снова с 8 до 16. Эта неделя была похожа на довоенную. В декабре заработают университеты".

Паника была в первые дни после 7 октября. "Жена тоже запаниковала, мы купили на второй день войны билеты на Кипр - и они сгорели. Сейчас уже все успокоились. Дети в школу ходят, жена на работу", - говорит музыкант из Минска Вадим Косолапов, который с семьей живет в Нетании.

Израильские войска во время наземной операции 2 ноября на территории сектора Газа. Фото: Israel Defense Forces via AP/ Photo/picture alliance

Израильтяне говорят, что ситуация затянется надолго. "Общество готовится минимум к полугоду (военных действий. - Ред.). Меня это совсем не радует! Я работал в гостиничном бизнесе, сейчас работы нет. Будут платить пособие - 70% от зарплаты, но у меня 60% заработка - чевые. Пока нашел подработку", - рассказывает Вадим.

Он не исключает варианты покинуть страну на время войны. "Помочь я ничем не могу, работы нет, мы пока плохо интегрированы - репатрианты с 2020 года. Но квартира, кредит за машину, дети учатся - непросто оторваться... В любом случае, если и ехать, то не в Беларусь! Не знаю, что делать. У меня дети. Еще в Беларуси бабушка и дедушка постоянно говорили, что война - самое страшное. И вот она".

"Мы могли отправить маму в Беларусь через Махачкалу"

Посольство Беларуси организовало на 6 ноября "гуманитарный рейс на коммерческой основе", то есть за деньги. Цена билета - 550 долларов, на борт берут только граждан РБ с "действительным белорусским проездным документом".

Из опрошенных DW выходцев из Беларуси никто не собирается лететь обратно и не знает таких людей. “Даже про этот рейс жене мать из Беларуси рассказала. Я не знаю никого, кто полетел бы, и сам никуда не собираюсь. Ты сюда приезжаешь, и эта страна тебя обнимает. Будто всю жизнь здесь жил!", - говорит Андрей "Ангус" Пипко, экс-вокалист белорусской группы Tornado.

Продюсер Геннадий Шульман говорит, что ни сам с женой, и сын с семьей в Беларусь не собираются: "Даже в такой ситуации в Израиле безопаснее. Здесь такой уровень любви к стране, что на этот рейс очереди не будет. Люди за 60, даже если "лукашисты", приросли корнями и не тронутся с места, а молодежь в такую Беларусь не рвется", - считает он.

Вылететь из Израиля в основном смогли все, кто посчитал ситуацию слишком небезопасной. Белорусы добирались и через ЕС, и через Россию.

Мужчина держит самодельный плакат в аэропорту Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива. Фото: Ramazan Rashidov/ITAR-TASS/IMAGO

"Например, самолет на Москву через Махачкалу, Минводы или в Сочи, а оттуда двое суток в поезде до Минска. Билет стоит около 500 долларов. Мы так в 20-х числах октября отправили маму через Сочи. А думали и про Махачкалу", - рассказывает журналистка Дарья.

На рейс "Белавиа" могут попасть только белорусы. "Я думал, кто же полетит? Мое мнение, что будут выбираться те, кто здесь работал нелегально или полулегально. У них только белорусские паспорта, со страной ничего не связывает. Я с ними сталкивался на стройках, на сборе солнечных панелей, на уборке квартир. Ну, и слышал про нелегальные работы", - говорит Вадим.

"Некоторые считают, что им в Израиле безопаснее, чем "снаружи"

Репатрианты получают паспорта Израиля, и им открыто гораздо больше дорог, чем с паспортом РБ. В Евросоюз или на Кипр можно полететь на срок до 90 дней за полгода, США ввели безвиз с 30 ноября. "Те, кто с паспортом Израиля, вряд ли поедет в РБ. Уж скорее в США, как одна моя знакомая семья, пересидеть пару месяцев”, - считает Вадим.

Многие переместились внутри страны. "Из Ашкелона, Ашдода уезжают, потому что их просто утюжат бомбежками. Но есть внутренние варианты - гостиницы предоставляют жилье, предлагают квартиры бесплатно или за небольшие деньги", - говорит Анна.

По словам собеседников, сейчас в Израиль все больше людей приезжает - защищать страну, волонтерить. Прибывают репатрианты из России. "Некоторые считают, что в Израиле сейчас безопаснее, если у тебя еврейская внешность, фамилия, чем "снаружи". Я говорила с девочкой, которая попала в тот погром в Махачкале. Она россиянка, но собирается обратно в Израиль. В РФ многие задумались, но очередь на репатриацию была на несколько месяцев вперед. В Беларуси, насколько знаю, таких очередей не было", - говорит Дарья.

Сама она покидать Израиль не собирается. "Я уехала из Беларуси в Россию из-за режима Лукашенко. После 2014 года, когда РФ напала на Украину, уехала в Израиль. Есть ощущение, думаю, как у многих белорусов - ты бежишь, а зло тебя все равно настигает. И меня достало бегать. Пора повернуться к злу лицом и делать на своем месте то, что можешь".

"Общество объединила война, но потом будет нелегко"

Большинство собеседников говорит, что в обществе есть огромные претензии к правительству и его главе Биньямину Нетаньяху. Но все споры пока отложены. "Биби хороший политик, много сделал для Израиля, но надо уходить вовремя! Все "синие пальцы" приводят к плохому результату", - иронизирует Вадим.

В Израиле надеются на победу, но в это слово вкладывают разный смысл. Иногда это хотя бы безопасность: "Есть пожелание правительству и армии совершить такие действия, после которых хотя бы еще лет 50 над Израилем не летали ракеты. Желать такого на более длительный срок кажется нереальным", - считает Геннадий Шульман.

Варианты решений часто описывают как "между плохим и очень плохим". "Никто не рассчитывает, что все быстро закончится, допускают войну во всем регионе", - описывает настроения Анна.

Инсталляция, посвященная похищенным ХАМАС людям. Фото: Ahmad Gharabli/AFP

Все собеседники уверены, что страну ждут сложные времена. "Нужно все осмыслить, почему так случилось и кто виноват. И это не год, а десятилетие, - считает Анна. - У нас был кризис, общество разделено. Война объединила, но будет нелегко. Хотя я сравнивала с тем, что чувствовала после 2020 года в Беларуси... В какой-то степени белорусский ужас - невыносимее. Там ты против чего-то огромного, против системы. Здесь мы все вместе. Люди стали добрее друг к другу, бережнее, даже за рулем вежливее! Это очень помогает".

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