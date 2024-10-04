Перед 7 октября в ФРГ предупредили об угрозе антисемитизма

В преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ указало на возросшую угрозу со стороны исламистов и антисемитов. Полиция ФРГ призвала к соблюдению порядка.

В преддверии годовщины масштабного нападения террористической организации ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября 2023 года, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в пятницу, 4 октября, предупредило об угрозе радикализации протестного движения в поддержку палестинцев, в том числе в Германии.

"Годовщина (нападения ХАМАС на Израиль. - Ред.) может стать триггером для широкого протестного спектра, - заявил в этой связи глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), подразумевая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. - Текущая ситуация даже для умеренных акторов таит в себе большой потенциал для поляризации и радикализации".

"Исламисты поняли, как использовать текущий кризис на Ближнем Востоке, чтобы вдохнуть новую жизнь в свою пропаганду и мобилизовать своих сторонников", - говорится далее в заявлении главы германской спецслужбы. По словам Хальденванга, "все больше несовершеннолетних хотят совершить нападения на территории Германии от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ) или по крайней мере активно знакомятся со сценариями нападений в интернете и потребляют пропаганду ИГ", и это вызывает у него беспокойство.

Рост антисемитских настроений

В то же время германские власти фиксируют рост антисемитских настроений и распространение антисемитских нарративов, следует из документа. "Антисемитизм - это широкая дорога к почти всем формам экстремизма, а вместе с этим - мощный источник опасности для нашей демократии", - констатировал Томас Хальденванг.

В завершении своего заявления он подчеркнул, что "для Германии право Израиля на существование является неоспоримым", а защиту от терроризма и антисемитизма способны обеспечить лишь надежные меры безопасности.

Полиция ФРГ призывает к соблюдения порядка

Между тем полиция Германии в тот же день, 4 октября, призвала граждан к соблюдению общественного порядка. "В годовщину 7 октября мы ожидаем от всех людей в Германии соблюдения приличия", - заявил в этой связи федеральный председатель профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Отмечается, что полиция в Германии готовится к работе 7 октября в усиленном составе. "В отношении погромщиков и проявляющих насилие правонарушителей будут применяться сильные и последовательные меры", - предупредил Копельке.

Нападение ХАМАС на Израиль и эскалация на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев.

С 7 октября 2023 года по всему миру, в том числе в Германии, регулярно проходят демонстрации в поддержку палестинцев, стремящихся к образованию собственного государства на Ближнем Востоке. Нередко участники этих акций выкрикиваю антисемитские лозунги и проявляют насилие, в том числе по отношению к представителям полиции.

Противостояние Израиля и "Хезболлах"

В конфликте между Израилем и ХАМАС палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.