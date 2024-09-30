Израиль начал операцию против "Хезболлах" на юге Ливана

Израиль начал "ограниченные, локальные и прицельные рейды" против целей радикальной шиитской группировки "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана. С таким заявлением выступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник,1 октября.

В заявлении указано, что ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают наземные силы израильской армии, нанося "точные удары" по военным целям в этой зоне. Операция под названием "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой текущей ситуации и идти параллельно с боями в секторе Газа и других областях, подчеркивают в ЦАХАЛ.

О том, что израильские танки уже находятся в районе поселка Рмейш, вечером в понедельник сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath. До этого поступали сообщения, что израильская бронетехника под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы Ливана.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ официально объявил о создании на севере Израиля - в районе населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади - закрытой военной зоны. Почти одновременно с этим стало известно, что подразделения армии Ливана оставили свои позиции на юге страны и отошли на пять километров вглубь.

Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ночь на 1 октября призвал не распространять информацию о перемещениях израильских военных. "В последние часы появилось множество сообщений и слухов об активности ЦАХАЛ на ливанской границе. Мы просим не распространять никаких сообщений о действиях сил, - написал Хагари в соцсети X. - Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи". Ранее некоторые израильские политики опубликовали в соцсетях посты, которые можно истолковать как намеки на начало военной операции ЦАХАЛ в Ливане.

Израиль сообщил США о начале военной операции на юге Ливана

30 сентября Израиль предупредил Соединенные Штаты, что решил провести на юге Ливана "ограниченную наземную операцию", которая сосредоточится на уничтожении инфраструктуры "Хезболлах"вдоль границы, чтобы "устранить угрозу" для жителей израильских приграничных регионов. Израильская сторона "уведомила нас, что начала ограниченные операции, нацеленные против инфраструктуры "Хезболлах" вблизи границы", заявил в понедельник представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. "У нас с ними были некоторые обсуждения по этому вопросу", - добавил он. Миллер подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на самооборону.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал "упреждающую военную операцию" против "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В ночь на понедельник ЦАХАЛ впервые атаковал центр Бейрута, прежде удары наносились по южным окраинам города. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.