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Вместе с лидером "Хезболлах" убит иранский генерал

Лиза Ламбрехт
28 сентября 2024 г.

Генерал КСИР Нилфорушан убит вместе с лидером "Хезболлах" Насраллой. По словам экспертов, большинство командиров группировки уничтожены или в бегах, речь может идти о конце существования "Хезболлах" как сплоченной силы.

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Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара Израиля
Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара ИзраиляФото: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

В результате авиаудара Израиля по подземному командному центру "Хезболлах" в пригороде Бейрута был убит заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Аббас Нилфорушан, направленный в Ливан из Ирана для помощи "Хезболлах". Он погиб в результате того же удара, что и лидер радикальной шиитской группировки Хасан Насралла, сообщило в субботу, 28 сентября, иранское новостное госагентство Irna.

Официально власти в Тегеране сообщения о гибели генерала КСИР пока не комментировали. При этом один из главных сторонников "Хезболлах" - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - пока воздержался от заявлений о возмездии в связи с гибелью Хасана Насраллы. Хаменеи, в частности, заявил, что "сионистские преступники" якобы "слишком незначительны, чтобы нанести серьезный ущерб сильной структуре "Хезболлах" в Ливане", а действия Израиля назвал "недальновидными и глупыми", не упомянув, однако, о ликвидации Насраллы. По сведениям агентства Reuters, ссылающегося на информированные источники в Тегеране, после израильского авиаудара по Бейруту вокруг духовного лидера Ирана были усилены меры безопасности, а сам он был перевезен в "безопасное место".

В свою очередь представитель МИД Ирана Насер Канани, реагируя на новости о ликвидации лидера "Хезболлах", заявил, что путь Насраллы будет продолжен, а "его цель - освобождение Аль-Кудса (название Иерусалима на арабском языке. - Ред.) - будет реализована с помощью божьей", передает AFP.

ЦАХАЛ: Израиль поразил в Ливане более 140 целей "Хезболлах"

Бригадный генерал Амихай Левин, командир авиабазы Хацерим, с которой поднялись израильские истребители для нанесения ударов по центру "Хезболлах", сообщил, что подготовка к этой "очень сложной" миссии велась на протяжении долгого времени. "Десятки боеприпасов поражают цель за секунды с очень высокой точностью, и это часть того, что требуется для поражения подземных объектов на такой глубине", - рассказали командиры авиабазы. По оценке Левина, ликвидация Насраллы "окажет глубокий эффект, который изменит облик Ближнего Востока".

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что глава боевиков был ликвидирован в результате "точного авиаудара" по штаб-квартире террористической группировки, добавив при этом, что командный центр "Хезболлах" находился под жилым домом в районе Дахия к югу от Бейрута. В этом густонаселенном пригороде ливанской столицы боевики также разместили склады противокорабельных ракет, которые тоже располагались под жилыми домами, указали в ЦАХАЛ. Израильские военные сообщили, что уничтожили склады оружия, находившиеся под шестью различными зданиями, чтобы ослабить инфраструктуру и возможности "Хезболлах". По информации израильского портала Ynet, общий вес бомб, сброшенных на штаб-квартиру "Хезболлах", превысил 80 тонн.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов 27 сентября погибли шесть человек, еще 91 - ранен. В ведомстве также сообщили, что в результате атаки были разрушены шесть жилых домов. Таким образом, число смертей может быть значительно выше. Всего за сутки израильская армия нанесла удары по 140 объектам "Хезболлах" на территории Ливана, заявили в ЦАХАЛ. В свою очередь боевики террористической группировки выпустили десятки ракет по территории Израиля.

"Мир станет безопаснее": реакции на гибель главы "Хезболлах"

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал Насраллу "одним из величайших врагов Израиля всех времен". "Его ликвидация сделает мир более безопасным", - подчеркнул Хагари. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви в свою очередь сообщил, что ЦАХАЛ продолжит борьбу с "Хезболлах", чтобы устранить угрозу, которую группировка представляет для гражданского населения Израиля. "Насралла убивал мирных жителей Израиля без разбора. Он хотел, чтобы эта война закончилась уничтожением Израиля, мы позаботились о том, чтобы этого не произошло. Мы убили его, и мы станем сильнее", - заявил он. Халеви добавил, что впереди - "трудные дни", поэтому израильские военные находятся в состоянии "максимальной боевой готовности, в обороне и наступлении, на всех фронтах".

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант указал, что Насралла несет ответственность за убийство тысяч израильтян и иностранных граждан. "Нашим врагам я говорю: мы сильны и решительны. Нашим партнерам я бы сказал: наша война - это ваша война. А народу Ливана я говорю: наша война не с вами. Пришло время перемен", - сказал министр.

В Иране в связи с гибелью Насраллы объявили пятидневный траур, а в Ираке - трехдневный, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удары Израиля по Ливану "геноцидом", а боевики террористической организации ХАМАС и йеменские хуситы заявили, что усилят атаки на Израиль. Вскоре после этих заявлений израильская армия сообщила об обстрелах с территории Ливана, а также о перехваченной ракете из Йемена.

Эксперт: Гибель Насраллы может стать концом существования "Хезболлах" как сплоченной силы

Доцент кафедры истории Американского университета в Бейруте Макрам Рабах в разговоре с DW назвал сообщение о смерти лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы "естественным развитием" конфликта группировки с Израилем. Радикальное шиитское движение "не смогло понять, что мир изменился. Я думаю, идея о том, что "Хезболлах" невозможно уничтожить, потерпела поражение на улицах Бейрута", сказал он в интервью DW.

По мнению эксперта, военные возможности террористической группировки были переоценены и недавние удары израильских военных выявили ее уязвимые места. Многие лидеры "Хезболлах" либо мертвы, либо скрываются, что может сигнализировать о конце существования организации как сплоченной силы, полагает Рабах. 

"Многие контратаки, которые боевики "Хезболлах" предпринимают прямо сейчас, - более или менее индивидуальная инициатива. Это означает, что у них более чем на 90% отсутствует контакт с их руководством", - отметил он, подчеркнув важность соблюдения резолюций ООН, в соответствии с которыми на территории Ливана запрещено присутствие вооруженных группировок, за исключением ливанской армии.

В ЦАХАЛ опубликовали инфографику с изображением 11 командиров "Хезболлах", 10 из которых, по данным израильских военных, были ликвидированы.

При этом, подчеркнул Рабах, реальной силой, заинтересованной в продолжении конфликта, остается Иран. "Если мы не обратимся к слону в комнате, которым является Иран, это будет лишь один из многих эпизодов, которые могут принести только больше смертей и разрушений всему региону, а также международному сообществу", - сказал он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал "упреждающую военную операцию" против "Хезболах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая командира ракетных сил группировки Ибрагим Аль-Кубайси. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, среди них женщины и дети.

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