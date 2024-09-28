Хаменеи назвал "недальновидной" атаку Израиля на "Хезболлах"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары по штаб-квиртире "Хезболлах" в Ливане. При этом сам он был перевезен в "безопасное место", сообщает Reuters.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары по штаб-квартире радикальной ливанской группировки "Хезболлах" в Бейруте, назвав их еще одним примером "недальновидной и глупой политики" Израиля. Хаменеи заявил об этом в субботу, 28 сентября, передает агентство AFP.

Reuters: Хаменеи перевезен в "безопасное место"

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Тегеране сообщило, что вокруг духовного лидера Ирана были усилены меры безопасности, а сам он был перевезен в "безопасное место". Это произошло на фоне сообщений об убийстве поддерживаемого Ираном лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы в результате израильских авиударов, нанесенных по центральному штабу организации 27 сентября.

Реагируя на новости о ликвидации лидера "Хезболлах", представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что его "путь продолжится", а "его цель - освобождение Аль-Кудса (название Иерусалима на арабском языке. - Ред.) - будет реализована c помощью божьей", передает AFP.

ЦАХАЛ: Убийство Насраллы сделало мир безопаснее

"Насралла был одним из величайших врагов Израиля всех времен. Он представлял угрозу для израильских граждан на протяжении десятилетий, и его ликвидация делает мир более безопасным", - заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 28 сентября указал на то, что Насралла несет ответственность за убийство тысяч израильтян и иностранных граждан. В то же время Галант, обращаясь к гражданам Ливана, сказал: "Наша война - не с вами".

Ликвидация лидера "Хезболлах"

Хасан Насралла, возглавлявший "Хезболлах" более трех десятилетий,был убит вместе с другими командирами в результате израильской атаки, сообщила Армия обороны Израиля 28 сентября. Позднее факт гибели Насраллы подтвердили и в самой ливанской организации.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.