  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Израиль предупредил США о скором вторжении в Ливан

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

"Ограниченная наземная операция" начнется в ближайшее время и сосредоточится на уничтожении инфраструктуры боевиков "Хезболлах" вдоль границы c Израилем, пишет газета The Washington Post.

https://p.dw.com/p/4lGHS
Министр обороны Израиля Йоав Галант у ливано-израильской границы, июль 2024 года
Министр обороны Израиля Йоав Галант у ливано-израильской границы, июль 2024 годаФото: Ariel Hermoni/Israel Mod/ZUMA Press Wire/picture alliance

Израиль предупредил Соединенные Штаты о планах провести "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана, сообщает в понедельник, 30 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Эта операция будет "менее масштабной", чем война с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" в 2006 году и сосредоточится на уничтожении инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы "устранить угрозу" для жителей израильских приграничных регионов, заявили собеседники WP. По информации газеты, 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже провела очередные рейды в Ливане.

На прошедшей в этот же день встрече с главами северных приграничных общин министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "следующая фаза войны против "Хезболлах" начнется в ближайшее время". По его словам, новый этап должен "существенно изменить ситуацию в сфере безопасности " и позволит вернуть жителей городов на севере в их дома.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал "упреждающую военную операцию" против  "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В ночь на понедельник ЦАХАЛ впервые атаковал центр Бейрута, прежде удары наносились по южным окраинам города. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым на юге Ливана после израильского авиаудара

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Конфликт между Израилем и "Хезболлах" привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане, что вызвало массовое бегство населения. "Хезболлах" атакует цели на севере Израиля. Фотогалерея DW.
Конфликты24 сентября 2024 г.9 фото
external

Ливан на грани катастрофы: от пейджеров до войны? Реакция Генассамблеи ООН. DW Новости (24.09.2024)

Ливан на грани катастрофы: от пейджеров до войны? Реакция Генассамблеи ООН. DW Новости (24.09.2024)

Израиль и Ливан находятся на грани широкомасштабной войны. Уже сейчас количество жертв в Ливане самое большое со времен войны в 2006 году. Между тем, сегодня в полдень армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по объектам террористической группировки Хезболлах. Как реагируют на драматическое развитие лидеры государств мира на открывшейся 79-й Генассамблее ООН?
Конфликты24 сентября 2024 г.29:03 мин.
Житель одной из деревень на юге Ливана направляется в убежище, спасаясь от авиаударов Израиля, 24 сентября 2024 года

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Израиль утверждает, что удары по объектам "Хезболлах" в Ливане нужны для обеспечения безопасности израильских граждан, особенно на севере страны. Аналитики называют и ряд других причин.
Конфликты25 сентября 2024 г.
Показать еще