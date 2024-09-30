Израиль предупредил США о скором вторжении в Ливан

Израиль предупредил Соединенные Штаты о планах провести "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана, сообщает в понедельник, 30 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Эта операция будет "менее масштабной", чем война с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" в 2006 году и сосредоточится на уничтожении инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы "устранить угрозу" для жителей израильских приграничных регионов, заявили собеседники WP. По информации газеты, 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже провела очередные рейды в Ливане.

На прошедшей в этот же день встрече с главами северных приграничных общин министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "следующая фаза войны против "Хезболлах" начнется в ближайшее время". По его словам, новый этап должен "существенно изменить ситуацию в сфере безопасности " и позволит вернуть жителей городов на севере в их дома.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал "упреждающую военную операцию" против "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В ночь на понедельник ЦАХАЛ впервые атаковал центр Бейрута, прежде удары наносились по южным окраинам города. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.