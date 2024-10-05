Президент Франции назвал приоритетным политическое урегулирование ближневосточного конфликта. По его словам, Франция не поставляет Израилю оружие для атак в секторе Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю для боевых действий в секторе Газа. Приоритетом на сегодняшний день является возвращение к "политическому решению" конфликта Израиля и террористической группировки ХАМАС и прекращение поставок оружия "для боев в секторе Газа", заявил он в эфире радиостанции France Inter в субботу, 5 октября.

Франция не поставляет Израилю оружие для атак на территории населенной палестинцами прибрежной полосы, добавил Макрон в интервью за два дня до первой годовщины масштабного нападения ХАМАС на Израиль.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.