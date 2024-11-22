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Орбан обещает игнорировать ордер на арест Нетаньяху

Ольга Лебедева
22 ноября 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал циничным ордер на арест Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом. Он сообщил, что пригласит его в Венгрию, гарантировав при этом безопасность.

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Премьер-министры Венгрии и Израиля Виктор Орбан и Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан и Биньямин Нетаньяху, 2019 годФото: picture-alliance/Xinhua/M.I. Sellem

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Выступая в эфире государственного радио в пятницу, 22 ноября, Орбан пообещал, что он пригласит Нетаньяху посетить Венгрию и что Будапешт будет игнорировать этот ордер.

Решение МУС он назвал "циничным" и "ошибочным", обвинив суд во "вмешательстве в продолжающийся конфликт", совершаемом из политических соображений. Кроме того, выдача ордера на арест идет вразрез в международным правом и "подливает масла в огонь", утверждает глава правительства Венгрии, которая в настоящее время председательствует по ротации в Европейском совете.

"Поэтому я собираюсь еще сегодня пригласить Биньямина Нетаньяху, что для него не будет иметь никаких последствий. Мы отклоним ордер на арест, если он примет приглашение", - добавил Орбан и подчеркнул, что у него нет другого выбора. По его словам, Нетаньяху сможет провести переговоры в Венгрии "в достаточной безопасности".

Ордеры МУС на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа

Накануне МУС сообщил на своем сайте, что выдал ордеры на арест Нетаньяху, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и одного из главарей террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В Гааге израильских политиков обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории сектора Газа против его гражданского населения.

Суд счел, что оба политика "намеренно и сознательно лишили гражданское население" необходимых для выживания вещей и препятствовали оказанию гуманитарной помощи с 8 октября 2023 года. В обвинении также упоминается голод среди гражданского населения сектора Газа и лишение их базовых прав, включая право на жизнь и здоровье.

Обвинения против главаря ХАМАС Мохаммеда Диаб Ибрагима аль-Масри, известного под псевдонимом Мохаммед Дейф, связаны в первую очередь с террористической атакой 7 октября, совершенной с территории сектора Газа против израильского гражданского населения.

Байден назвал решение возмутительным

Решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта вызвало критику во многих странах. В частности, президент США Джо Байден назвал его "возмутительным". "Что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равенства - никакого. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля, против угроз его безопасности", - заявил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь назвал ордер на арест Нетаньяху и Галанта обязательным к исполнению решением. "Это не политическое решение. Это судебное, юридическое решение МУС. И решение суда должно уважаться и выполняться", - заявил он. Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС. Поскольку у суда нет собственной "полиции", за исполнение его решений несут ответственность 124 государства - участника Римского статута.

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