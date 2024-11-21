МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа

МУС выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта и одного из главарей ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Руководство Израиля обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галанта и одного из главарей террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте МУС, в четверг, 21 ноября.

Израильских политиков суд обвинил в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории сектора Газа против его гражданского населения. В частности, говорится в сообщении, суд счел, что оба политика "намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания" и препятствовали оказанию палестинцам гуманитарной помощи как минимум с 8 октября 2023 года.

В обвинении также упоминается голод среди гражданского населения сектора Газа и лишение их базовых прав, включая право на жизнь и здоровье. Кроме того, по мнению МУС, израильское руководство ответственно за "целенаправленные атаки против гражданского населения Газы".

Обвинения против главаря ХАМАС Мохаммеда Диаб Ибрагима аль-Масри, известного под псевдонимом Мохаммед Дейф, связаны в первую очередь с террористической атакой 7 октября, совершенной с территории сектора Газа против израильского гражданского населения. "Учитывая скоординированные убийства гражданских лиц в нескольких отдельных местах, Палата (суда. - Ред.) также установила, что эти действия имели место в рамках массового убийства представителей гражданского населения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МУС.

Как минимум двое главарей ХАМАС не дожили до выдачи ордеров на арест

В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан попросил суд выдать ордеры на арест еще двух высокопоставленных руководителей ХАМАС: Яхью Синвара и Исмаила Хании. Однако позднее оба члена группировки были ликвидированы вооруженными силами Израиля в секторе Газа и Иране, соответственно.

В августе 2024-го Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также объявила об убийстве Мохаммеда Дейфа. Однако обвинение МУС решило продолжить расследование против него, несмотря на сообщения о его смерти.

В Израиле осудили выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Сразу несколько израильских политиков успели прокомментировать выдачу ордеров на арест премьер-министра Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта. Так, в офисе премьера МУС обвинили в содействии террористическим атакам против страны, а президент страны Ицхак Герцог и МИД Израиля назвали решение суда "абсурдным".

Представители израильской оппозиции Яир Лапид и Нафтали Беннет также осудили решение МУС. Так, первый назвал его "наградой за терроризм", а второй - "позорной отметкой" для Международного уголовного суда.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп уже заявил, что его страна будет действовать в соответствии с решением МУС. Его слова приводит нидерландское новостное агентство ANP.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.