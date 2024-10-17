Смерть Синвара: ФРГ и другие страны призывают к перемирию

Западные лидеры считают уничтожение Израилем лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара шансом завершить войну. Однако Биньямин Нетаньяху объявил, что война еще не окончена.

На фоне заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об уничтожении 16 октября Яхьи Синвара - лидера террористической организации ХАМАС в секторе Газа - МИД Германии вечером в четверг, 17 октября, в очередной раз призвал к установлению режима прекращения огня и освобождению всех заложников, остающихся в руках палестинских боевиков.

Синвар был "жестоким убийцей и террористом", который хотел "уничтожить Израиль и его народ", говорится в сообщении германского внешнеполитического ведомства в соцсети X. Он стоял за масштабным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и поэтому "принес тысячам людей смерть, а всему региону - неизмеримые страдания", подчеркивается далее в посте.

Теперь, когда Яхья Синвар мертв, радикальное исламистское движение "ХАМАС должно немедленно выпустить на свободу всех заложников и сложить оружие", заявил МИД ФРГ: "Страдания людей в секторе Газа наконец-то должны прекратиться".

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), находившийся 17 октября в Брюсселе на заседании Совета ЕС, в очередной раз напомнил о бесчеловечных условиях, в которых содержатся израильские заложники в секторе Газа, и подчеркнул, что у Израиля есть право на самооборону.

США: Смерть Синвара - "необычайная возможность завершить войну"

С аналогичным заявлением в связи с уничтожением лидера палестинских террористов выступило министерство обороны США. "Смерть Синвара также дает необычайную возможность добиться долгосрочного прекращения огня, закончить эту ужасную войну, позволить израильтянам безопасно вернуться в свои дома на юге Израиля, срочно доставить больше гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания в секторе Газа, и принести облегчение и надежду палестинцам, которые так много пережили под деспотичным правлением ХАМАС", - говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина по этому поводу.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, который сейчас находится с госвизитом в ФРГ, созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поздравил того с успешной операцией израильской армии. "Смерть Синвара - путь к (послевоенному. - Ред.) будущему", - цитирует главу американского государства агентство Reuters.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер указал, что в последние несколько месяцев Синвар был главным препятствием на пути к перемирию, а в последние недели он "полностью отказывался вести переговоры".

Лидеры стран ЕС об уничтожении Яхьи Синвара

Президент Франции Эммаюэль Макрон также подчеркнул, что уничтожение лидера ХАМАС в секторе Газа, на его взгляд, дает возможность завершить войну на Ближнем Востоке. "Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться освобождения всех заложников и положить конец войне. Мы должны положить конец военным операциям", - заявил Макрон, выступая перед журналистами в Брюсселе.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что Яхья Синвар был "препятствием на пути к прекращению огня, в котором срочно нуждаются, и к безусловному освобождению заложников". "Необходимо положить конец насилию, освободить заложников и прекратить страдания палестинцев", - констатировал Боррель. Он напомнил, что Яхья Синвар был занесен в ЕС в список террористов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отметила, что смерть Синвара, "конечно же, существенно ослабит ХАМАС".

Нетаньяху: Война пока не завершена

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме после подтверждения данных о гибели Синвара, указал, что это событие дает шанс добиться мира на Ближнем Востоке, однако война еще не может считаться завершенной. Израиль продолжит ее до тех пор, пока все заложники не выйдут на свободу, подчеркнул он.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что уничтожение Яхьи Синвара - "это значительная военная и моральная победа для Израиля и для всего свободного мира в его борьбе с осью радикального ислама, возглавляемой Ираном". "Ликвидация Синвара открывает путь к немедленному освобождению заложников и для преобразований в Газе - без ХАМАС и без иранского контроля", - добавил руководитель ведомства.

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил армию за убийство преступника, который на протяжении многих лет нес "ответственность за чудовищные террористические акты против израильского мирного населения, граждан других стран и за убийство тысяч невинных людей".

Роль Яхьи Синвара в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации.

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.