ЦАХАЛ подтвердил смерть военного главаря ХАМАС Дейфа

Как заявили израильские военные, Дейф был убит еще 13 июля в результате авиаудара в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Ранее ХАМАС отрицал смерть своего боевого командира.

Через день после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании Израиль объявил и о гибели руководителя военного крыла этой исламистcкой террористической организации Мухаммеда Дейфа. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнив, что после "анализа разведывательной информации" стало известно, что Дейф был "ликвидирован" в результате авиаудара 13 июля в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. "Теперь мы можем подтвердить: Мухаммед Дейф был ликвидирован", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети Х.

Ранее в этот день в Тегеране началась траурная церемония, посвященная Исмаилу Хании, который вместе со своим телохранителем был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС обвинил в смерти своего главаря Израиль, ЦАХАЛ отказался от комментариев. Похороны Хании пройдут в Катаре, где он жил.

В авиаударе 13 июля, в ходе которого, по данным израильской армии, был убит Дейф, израильские войска, как предполагается, использовали 900-килограммовую бомбу. Вечером в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что его страна пока не уверена, смогла ли она ликвидировать военного главаря ХАМАС. Однако подконтрольные ХАМАС структуры все это время утверждали, что Дейф остался жив. Высокопоставленный представитель ХАМАС тогда сообщил каналу Al Jazeera, что Дейф слышал заявление Нетаньяху и "высмеял" его.

Удар ЦАХАЛ по югу сектора Газа

В день авиаудара издание The Times of Israel отмечало, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждал, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное террористической группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погибли как минимум 92 человека, еще не менее 300 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц, не сообщается.

В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщала, что Мухаммед Дейф "скорее всего" был убит, поскольку в момент удара находился над землей, а не в туннеле. Помимо Дейфа, речь шла о гибели его заместителя, бригадного командира Рафаа Саламеха.

Кто такой Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (настоящее имя - Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри) - командующий военным крылом группировки ХАМАС - Бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам". Он разыскивался Израилем с середины 1990-х годов и пережил как минимум семь попыток покушения.

Во время террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Дейф опубликовал 10-минутное обращение, в котором призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних стран присоединиться к действиям боевиков. "В свете продолжающихся преступлений против нашего народа мы решили положить конец всему этому, чтобы враг понял, что он больше не может упиваться, не будучи привлеченным к ответственности", - сказал он.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест Мухаммеда Дейфа и других лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.