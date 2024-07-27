Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил подконтрольный террористам ХАМАС местный Минздрав. По его данным, не менее 30 палестинцев погибли, еще 100 получили ранения. По сообщениям палестинской стороны, здание использовалось как укрытие для беженцев. BBC верифицировала видео, на котором заметно, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Ранее, утром того же дня, израильская армия в своих соцсетях призвала к эвакуации гражданских из Хан-Юниса на юге сектора Газа. Позднее она заявила о нанесении удара по школе в Дейр-эль-Балахе. По версии ЦАХАЛ, в ней располагался командный центр ХАМАС и склад оружия. "Перед нанесением удара были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование соответствующих боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные", - добавили в армии Израиля.

Боррель призвал положить конец безумию в секторе Газа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррельпрокомментировал израильский удар по школе в Дейр-эль-Балахе, призвав незамедлительно достичь "политического решения", которое поможет прекратить войну в секторе Газа. "Прекращение огня должно произойти сейчас. Международное гуманитарное право должно быть соблюдено. Гуманитарная помощь гражданскому населению должна оказываться в больших объемах. Только политическое решение положит конец этому безумию", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Нападение ХАМАС на Израиль

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа - густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.