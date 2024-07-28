Израиль: Новые акции протеста за отставку правительства

Демонстранты требуют подписания соглашения об освобождении заложников ХАМАС и проведения выборов в стране. Они обещают премьер-министру Нетаньяху "горячий прием" в аэропорту по его возращении из США.

Тысячи участников еженедельных митингов с требованием освобождения заложников в секторе Газа и отставки правительства Биньямина Нетаньяху прошли по улицам Тель-Авива вечером в субботу, 27 июля. Демонстранты также почтили минутой молчания память жертв произошедшего несколькими часами ранее ракетного обстрела деревни Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот, в результате которого не менее 12 человек погибли, в основном - дети. Израиль обвинил в атаке радикальное шиитское движение "Хезболлах".

Как отмечают издания The Times of Israel и Haaretz, бывший премьер-министр страны Эхуд Барак на акции протеста повторил свой призыв к "широкомасштабному гражданскому восстанию, ненасильственному гражданскому неповиновению" для отставки правительства Нетаньяху.

Газета Haaretz сообщила о столкновениях по окончании митинга в Тель-Авиве: полиция жестоко разогнала некоторых протестующих и задержала по меньшей мере одного. Акции протеста прошли также возле частной резиденции премьера Нетаньяху в Кесарии, а также в Хайфе, Иерусалиме, Беэр-Шеве и еще более чем в десяти местах по всей стране, указывает издание.

В воскресенье, 28 июля, ожидается массовая демонстрация в аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху из США.

Нетаньяху обвиняют в намеренном срыве подписания соглашения с ХАМАС

На митинге выступили двое из родственников пятерых заложников, тела которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) извлекла из сектора Газа тремя днями ранее. "Если мы не вернем живых для реабилитации и не похороним последних убитых, израильское общество рухнет изнутри", - приводит The Times of Israel слова одного из родственников.

На пресс-конференции перед протестами некоторые родственники заложников обвинили Биньямина Нетаньяху в срыве переговоров о прекращении огня для освобождения заложников радикального исламистского движения ХАМАС из-за внесенных премьером дополнительных требований. Как сообщается, высокопоставленные представители обеих сторон сочли их выполнение "нереалистичным".

Нетаньяху разочаровал семьи заложников своей речью в Конгрессе США 24 июля, в которой премьер-министр не взял на себя обязательств по соглашению, пишет The Times of Israel. "Весь мир следил за его речью, и вся страна ждала, что он скажет всего несколько слов: "Я подписал соглашение". Но он ни разу не употребил слово "соглашение". Если бы он только любил нас так, как любит аплодисменты", - сказал на митинге в Хайфе депутат от партии "Еш Атид" Владимир Белиак.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.