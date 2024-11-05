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Премьер Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта

Ольга Лебедева
5 ноября 2024 г.

По словам Биньямина Нетаньяху, за последние месяцы утрачено доверие между ним и министром обороны. Преемником Галанта стал Исраэль Кац, занимавший пост главы МИД Израиля.

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Экс-министр обороы Израиля Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Йоав Галант (слева) и Биньямин НетаньяхуФото: Haim Zach/dpa/GPO/picture alliance

На фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа и конфликта с ливанской радикальной группировкой "Хезболлах" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, занимавшего этот пост с декабря 2022 года. Решение связано с потерей доверия к Галанту за последние месяцы, заявил Нетаньяху во вторник, 5 ноября.

По словам главы израильского правительства, военное время требует полного доверия между премьер-министром и министром обороны. "Если в первые месяцы кампании у нас было такое доверие и мы многого добились, то в последние месяцы, к сожалению, это доверие между мной и министром обороны оказалось подорванным", - пояснил Нетаньяху.

Преемником Галанта на посту главы Минобороны Израиля стал Исраэль Кац, возглавлявший министерство иностранных дел, а главой МИД назначен министр без портфеля Гидеон Саар. После объявления о своей отставке Галант выступил с собственным заявлением и сообщил, что "безопасность Израиля остается миссией всей его жизни". В 2023 году Нетаньяху уже увольнял Галанта и через две недели вновь восстановил его в должности.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".

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