Израиль: Радикальное движение "Хезболлах" сильно ослаблено

Армия Израиля более чем через три недели после начала наземной операции в Ливане пришла к выводу, что проиранское радикальное движение "Хезболлах" уже сильно ослаблено. "Мы основательно разрушили командную структуру "Хезболлах", и теперь есть возможность прекратить боевые действия", - заявил начальник генерального штаба израильской армии Херци Халеви вечером в четверг, 24 октября.

Вооруженные силы Израиля с конца сентября наносят удары по объектам "Хезболлах" в Ливане с земли и с воздуха. Они реагируют на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории, которые "Хезболлах" ведет уже год для поддержки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

За время израильской операции в Ливане был убит в числе прочих лидер "Хезболлах" Хасан Насралла и его предполагаемый преемник Хашим ад-Дин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных человек. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, почти 43 тысячи палестинцев погибли и свыше 100 500 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.