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Израиль: Радикальное движение "Хезболлах" сильно ослаблено

Сергей Ромашенко
25 октября 2024 г.

Командная структура "Хезболлах" фактически разрушена, сообщил начальник Генштаба израильской армии Халеви. По его словам, теперь есть возможность прекратить боевые действия.

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Момент израильского ракетного удара по одому из районов Бейрута
Момент израильского ракетного удара по одому из районов БейрутаФото: Bilal Hussein/AP/picture alliance

Армия Израиля более чем через три недели после начала наземной операции в Ливане пришла к выводу, что проиранское радикальное движение "Хезболлах" уже сильно ослаблено. "Мы основательно разрушили командную структуру "Хезболлах", и теперь есть возможность прекратить боевые действия", - заявил начальник генерального штаба израильской армии Херци Халеви вечером в четверг, 24 октября.

Вооруженные силы Израиля с конца сентября наносят удары по объектам "Хезболлах" в Ливане с земли и с воздуха. Они реагируют на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории, которые "Хезболлах" ведет уже год для поддержки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

За время израильской операции в Ливане был убит в числе прочих лидер "Хезболлах" Хасан Насралла и его предполагаемый преемник Хашим ад-Дин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных человек. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, почти 43 тысячи палестинцев погибли и свыше 100 500 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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