  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Разведданные указывают на гибель десятков заложников ХАМАС

Павел Мыльников
3 ноября 2024 г.

Из 101 пленника ХАМАС в живых остается 51 человек, считает разведка Израиля. Большинство заложников погибли от рук боевиков, часть - при военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, пишет Israel Hayom.

https://p.dw.com/p/4mXs3
Демонстрация в Иерусалиме с призывом освободить заложников ХАМАС
Акция в Иерусалиме в поддержку заложников ХАМАСФото: Ronen Zvulun/REUTERS

Из удерживаемого радикальным исламистским движением ХАМАС 101 заложника лишь 51 человек остается в живых. Об этом израильская газета Israel Hayom пишет в воскресенье, 3 ноября, со ссылкой на данные разведки.

После нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики убили около 30 взятых в плен, считает разведсообщество. Еще как минимум семь заложников погибли в результате военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Пленников держат в суровых условиях

Официально израильская сторона подтвердила гибель 37 заложников. Власти Израиля допускают, что фактическое число остающихся в живых заложников может быть еще меньше, учитывая "интенсивное военное давление" на сектор Газа и тяжелые условия, в которых содержатся пленники.

Кроме того, в ряде случаев данные о 51 заложнике, которых разведка Израиля считает живыми, являются отрывочными или устаревшими. Официальные лица предоставляют семьям пленных всю информацию и делятся подробными оценками состояния заложников, рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые семьи согласились с выводами властей о предполагаемых смертях, но другие ждут окончательного подтверждения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
Videostill | DJ Artifex

Выживший 7 октября диджей фестиваля Supernova: Мы снова будем танцевать

Выживший 7 октября диджей фестиваля Supernova: Мы снова будем танцевать

Ярин Илович, также известный как Artifex, был последним диджеем, выступившим на фестивале Supernova в Израиле. Спустя год Ярин вспоминает момент, когда он остановил музыку ранним утром 7 октября 2023 года.
Общество7 октября 2024 г.02:36 мин.
Акция родственников заложников в Тель-Авиве

Израиль - год после 7 октября: от солидарности к расколу

Израиль - год после 7 октября: от солидарности к расколу

Теракт 7 октября потряс Израиль и вызвал сильное чувство солидарности среди израильтян. Однако вскоре старые разногласия вернулись, хотя и вокруг новой проблемы: судьба заложников, удерживаемые ХАМАС в Газе.
Общество5 октября 2024 г.
Показать еще