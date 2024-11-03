Разведданные указывают на гибель десятков заложников ХАМАС

Из 101 пленника ХАМАС в живых остается 51 человек, считает разведка Израиля. Большинство заложников погибли от рук боевиков, часть - при военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, пишет Israel Hayom.

Из удерживаемого радикальным исламистским движением ХАМАС 101 заложника лишь 51 человек остается в живых. Об этом израильская газета Israel Hayom пишет в воскресенье, 3 ноября, со ссылкой на данные разведки.

После нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики убили около 30 взятых в плен, считает разведсообщество. Еще как минимум семь заложников погибли в результате военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Пленников держат в суровых условиях

Официально израильская сторона подтвердила гибель 37 заложников. Власти Израиля допускают, что фактическое число остающихся в живых заложников может быть еще меньше, учитывая "интенсивное военное давление" на сектор Газа и тяжелые условия, в которых содержатся пленники.

Кроме того, в ряде случаев данные о 51 заложнике, которых разведка Израиля считает живыми, являются отрывочными или устаревшими. Официальные лица предоставляют семьям пленных всю информацию и делятся подробными оценками состояния заложников, рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые семьи согласились с выводами властей о предполагаемых смертях, но другие ждут окончательного подтверждения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.