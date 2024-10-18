ХАМАС подтвердил смерть Яхьи Синвара

Израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, не будут освобождены, пока Израиль не выведет свои войска, заявил представитель ХАМАС, подтвердив смерть лидера террористической группировки.

Лидер палестинского радикального исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит израильскими военными в секторе Газа. Это подтвердил один из высокопоставленных боевиков ХАМАС в Газе Халил аль-Хайя, передает телеканал Al Jazeera в пятницу, 18 октября.

Аль-Хайя также заявил, что ХАМАС не отпустит захваченных им год назад израильских заложников, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа и не выведет свои войска.

Израиль объявил об убийстве Синвара 17 октября. По данным ЦАХАЛ и ШАБАК, лидера ХАМАС в Газе убили днем ранее в ходе операции в южной части сектора. На фоне этих новостей ФРГ и другие страны в очередной раз призвали к установлению режима прекращения огня и освобождению всех заложников, остающихся в руках палестинских боевиков.

Роль Синвара в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации. Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

В течение последнего года Синвар скрывался в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Десятки операций, проведенных ЦАХАЛ и ШАБАК за последний год, а также в последние недели в районе, где он был ликвидирован, ограничили оперативное передвижение главаря группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме после подтверждения данных о смерти Синвара, указал, что это событие дает шанс добиться мира на Ближнем Востоке, однако война еще не может считаться завершенной. Израиль продолжит ее до тех пор, пока все заложники не выйдут на свободу, подчеркнул он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.