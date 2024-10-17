В ЦАХАЛ подтвердили информацию об убийстве лидера ХАМАС

По данным ЦАХАЛ и ШАБАК, лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара убили в ходе операции в южной части сектора.

В Армии обороны Израиля и в ШАБАК (Службе общей безопасности) в четверг, 17 октября, подтвердили, что после годичного преследования 16 октября солдаты ЦАХАЛ из Южного командования убили лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара в ходе операции в южной части сектора.

Синвар в течение последнего года скрывался в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Десятки операций, проведенных ЦАХАЛ и ШАБАК за последний год, а также в последние недели в районе, где он был ликвидирован, ограничили оперативное передвижение главаря группировки.

В последние недели операции проводились в южной части сектора Газа, где спецслужбы идентифицировали предполагаемое местонахождение высокопоставленных членов ХАМАС. Солдаты ЦАХАЛ из 828-й бригады выявили и уничтожили трех террористов. После завершения процесса опознания тела подтверждено, что Синвар был в их числе.

Глава МИД: "Ликвидация Синвара открывает путь для преобразований в Газе"

Итоги спецоперации уже прокомментировал глава МИД Израиля Исраэль Кац. "Это - значительная военная и моральная победа для Израиля и для всего свободного мира в его борьбе с осью радикального ислама, возглавляемой Ираном", - отметил он. "Ликвидация Синвара открывает путь к немедленному освобождению заложников и для преобразований в Газе - без ХАМАС и без иранского контроля", - добавил руководитель ведомства.

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил армию за убийство преступника, который на протяжении многих лет нес "ответственность за чудовищные террористические акты против израильского мирного населения, граждан других стран и за убийство тысяч невинных людей".

Ранее члены кабинета безопасности Израиля были проинформированы, что Синвар, скорее всего, мертв, передавало агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников.

"В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников", - указывали в армии и спецслужбах. Израильские силы в этом районе "продолжают действовать с необходимой осторожностью", добавили в ЦАХАЛ и ШАБАК.

Один из архитекторов атаки 7 октября 2023 года

Был проведен анализ ДНК, чтобы идентифицировать останки. Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации.

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.