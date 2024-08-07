Израиль пригрозил смертью новому главарю ХАМАС Яхье Синвару

Яхью Синвара считают организатором масштабного нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Глава МИД Израиля Кац заявил, что назначение Синвара главой Политбюро ХАМАС - повод для его скорейшей ликвидации.

Новым политическим лидером палестинского радикального движения ХАМАС назначен 61-летний Яхья Синвар, которого считают организатором масштабного террористического нападения этой группировки на Израиль в октябре 2023 года. ХАМАС объявил об избрании Синвара главой Политбюро во вторник, 6 августа, через неделю после убийства в Тегеране его предшественника на этом посту Исмаила Хании.

После назначения Синвара главой Политбюро ХАМАС министр иностранных дел Израиля Израэль Кац призвал к скорейшей его ликвидации. "Назначение архитеррориста Яхья Синвара новым лидером ХАМАС на смену Исмаилу Хании - еще одно веское основание как можно скорее уничтожить его и стереть эту порочную организацию с лица Земли", - написал он в своем микроблоге на платформе Х.

Яхья Синвар находится в списке самых разыскиваемых лидеров ХАМАС. После нападения группировки на Израиль он больше не показывался на людях и, предположительно, скрывается в подземных тоннелях под сектором Газа.

Убийство Хании и угрозы ХАМАС и Ирана

Предшественник Синвара на посту главы Политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал наказать Израиль. Сам Израиль не комментировал убийство Хании. За несколько часов до убийства Хании Израиль ликвидировал в Ливане одного из командиров радикального движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Лидер "Хеболлах" Хасан Насрулла также призвал нанести удары возмездия по Израилю.

Израиль и его союзники уже многие дни ожидают этого нападения. Мировое сообщество предпринимает усилия, направленные на деэскалацию кризиса. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна "круглосуточно" работает над разрядкой напряженности. Накануне он вновь призвал Иран и Израиль избегать эскалации конфликта. "Дальнейшие удары лишь усиливают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и полностью контролировать", - предупредил Блинкен.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 тыс. человек, более 91,6 тыс. были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.