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После угроз Ирана США направят в регион дополнительные силы

Роман Сулима
3 августа 2024 г.

Из заявления Пентагона следует, что США продолжают предпринимать шаги для защиты своих представительств в регионе с целью "вернуть заложников домой и положить конец войне в секторе Газа".

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Авианосец USS Abraham Lincoln
Авианосец USS Abraham LincolnФото: picture alliance/abaca

Соединенные Штаты усилят группировку сил, развернутых на Ближнем Востоке, для защиты собственных войск в регионе, а также Израиля в связи с угрозами об эскалации, звучащими со стороны Ирана. Это следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованного на сайте Минобороны США в пятницу, 2 августа, по местному времени. "Соединенные Штаты будут защищать наш персонал и интересы в регионе, включая нашу нерушимую приверженность защите Израиля", - говорится в сообщении.

Внесенные министром обороны США Ллойдом Остином изменения направлены на "обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства", уточняют в документе.

США отправляют на Ближний Восток авианосец

В частности, предполагается замена развернутой в настоящий момент на Ближнем Востоке авианосной ударной группы: USS Abraham Lincoln придет на смену USS Theodore Roosevelt, дополнив американское присутствие в регионе рядом крейсеров и эсминцев, способных нести баллистическую противоракетную оборону.

Кроме того, рассматривается вопрос по развертыванию дополнительной наземной противоракетной обороны, а также дополнительной истребительной эскадрильи на Ближнем Востоке в целях повышения "возможностей оборонительной авиационной поддержки". "Эти корректировки позиции дополняют широкий спектр возможностей, которые вооруженные силы США поддерживают в регионе, включая десантную группу морской пехоты авианосца USS WASP, действующую в восточном Средиземноморье", - пояснил пресс-секретарь Пентагона.

Угроза большой войны возросла после гибели главарей ХАМАС

Напряженность на Ближнем Востоке серьезно возросла после убийства двух важных противников Израиля - главы "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне подготовки страны к возможным ответным действиям Ирана и Ливана. Также 1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила смерть военного главаря ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль и США. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство "не останется без ответа", сообщало AFP.

Этим событиям предшествовала гибель не менее 12 человек в деревне Мадждаль Шамс на Голанских высотах, где 27 июля "Хезболлах" нанесла со стороны Ливана ракетный удар по футбольному стадиону.

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