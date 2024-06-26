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Глава Пентагона созвонился с министром обороны РФ

Кирилл Шестаков
26 июня 2024 г.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые созвонился со своим российском коллегой Андреем Белоусовым. Они обсудили войну в Украине и важность сохранения "каналов коммуникации".

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин Фото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые поговорил по телефону со своим коллегой Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, позже министерство обороны РФ подтвердилофакт разговора, добавив, что он состоялся "по инициативе американской стороны".

В ходе беседы Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно "поддерживать каналы коммуникации". Министры "обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", говорится в заявлении Минобороны РФ. В частности, Белоусов указал на "опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ". 

Последний телефонный разговор между главой Пентагона и министром обороны РФ (на тот момент - Сергеем Шойгу) состоялся в марте 2023 года.

Москва обвинила Вашингтон в причастности к удару ВСУ по Крыму

Телефонный разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся спустя сутки после высказанных Кремлем угроз в адрес Вашингтона в связи с ракетным ударом украинской армии по Севачтополю, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, и более 150 человек пострадали. "Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно - время покажет", - заявил 24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

МИД РФ объявил Белый дом причастным к удару по Севастополю, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В ответ на обвинения Пентагон заявил, что украинские власти самостоятельно выбирают цели для ударов.

 

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