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Украинские войска продолжат наносить удары по Крыму

Ася Миллер
25 июня 2024 г.

Оккупированный Крым - это "большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", который российские власти прикрывают гражданским населением, пояснил советник главы офиса президента Украины.

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Последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота ВМФ России, 22 сентября 2023 года
Последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота ВМФ России, 22 сентября 2023 годаФото: PLANET LABS PBC/REUTERS

Украинские войска продолжат наносить удары по оккупированному Крыму. Об этом заявил в своем Telegram-канале в понедельник, 24 июня, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав полуостров "большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей".

По словам Подоляка, российские власти на фоне полномасштабной войны создают в Крыму "фиктивные признаки мирной жизни", прикрывая военные цели гражданским населением. В свою очередь людей, которые продолжают жить на территории полуострова и отдыхать в Крыму, по мнению советника главы офиса президента Украины, можно расценивать как "гражданских оккупантов".

То, что атаки на полуостров продолжатся, подтвердил и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью изданию The Philadelphia Inquirer он заявил о необходимости отрезать Крым от поставок оружия из России, полностью вытеснить Черноморский флот с полуострова и уничтожить Крымский мост. Последняя цель, по словам Буданова, может быть достигнута с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Ракетный удар по Севастополю

В воскресенье, 23 июня, по Севастополю было выпущено пять ракет. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями". Четыре "воздушные цели" были сбиты, еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов погибли четыре человека, двое из них - дети. Количество пострадавших, по данным "властей" Крыма, составило более 150 человек.

 

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