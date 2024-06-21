Пентагон: ВСУ могут бить оружием США по всей территории РФ

По словам пресс-секретаря Пентагона, данное Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по России распространяется не только на территории возле Харьковской области.

Вооруженные силы Украины могут использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам на территории РФ, а не только тем, которые расположены вблизи Харьковской области. Об этом в четверг, 20 июня, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер.

"Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика... Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - приводит его слова агентство Reuters. Райдер обосновал это тем, что действия украинской армии в данном случае являются "самообороной", "поэтому им стоит иметь такую возможность", пояснил он.

Ранее похожим образом в интервью американскому телеканалу PBS высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Отвечая на вопрос журналистки о допустимости ударов по территории России с использованием американских вооружений, представитель Белого дома заявил: "Дело не в географии. Дело в здравом смысле". "Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу", - добавил Салливан.

Ряд стран Запада разрешили Украине бить по военным целям в РФ

В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории.

В ответ Москва пригрозила США "фатальными последствиями" решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности "асимметричного ответа" Западу.

Соглашение о безопасности между США и Украиной

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня в ходе саммита "большой семерки", куда был приглашен и украинский лидер, подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет. Оно не включает в себя обязательств США по отправке американских военнослужащих для защиты Украины и не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.

Тем не менее в соглашении говорится, что в случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения, высокопоставленные чиновники США встретятся с украинскими коллегами в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования и поставки, нужные Украине для обороны.



Байден отметил, что это соглашение - один из шагов на пути Украины в Североатлантический альянс. Ранее аналогичные договоры о безопасности заключили с Украиной 15 других стран, включая Германию, Францию и Великобританию.