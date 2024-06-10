ISW: Разрешения Киеву на удары по целям в РФ недостаточно

США разрешили Украине бить только по 16 процентам территории РФ, находящейся в зоне досягаемости ATACMS, утверждают в ISW. Аналитики уверены, что этого недостаточно, чтобы срывать операции ВС РФ в значительной степени.

Предоставленное Украине разрешение наносить американским оружием удары по позициям в России сократило размер "неприкосновенной" территории РФ не более чем на 16 процентов. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), которые в своем последнем аналитическом обзоре, опубликованном в ночь на понедельник, 10 июня, указывают, что недоступной для ударов ВСУ остается, соответственно, 84 процента той российской территории, которая находится в пределах досягаемости украинских ракет ATACMS.

"Политика США, ограничивающая использование Украиной предоставленного США оружия, фактически создала обширное убежище, которое Россия использует для защиты своих боевых сил, командования и управления, логистики и служб тылового обеспечения, которые российская армия использует для проведения военных операций в Украине", - говорится в отчете.

ISW называет изменение западной политики "шагом в правильном направлении", однако подчеркивает, что "этого недостаточно, чтобы срывать операции ВС РФ в сколько-нибудь значительной степени".

По оценкам ISW, такая возможность появилась бы если бы Запад разрешил ВСУ использовать поставленное им оружие для ударов по оперативному тылу российской военной группировки и ее глубокому тылу на территории России.

Ряд стран Запада разрешили Украине бить по военным целям в РФ

В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области целый ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории. Ранее с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.

В ответ Москва пригрозила США "фатальными последствиями" подобных решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности "асимметричного ответа" Западу.