Трамп или Харрис - судьбоносные выборы для Ближнего Востока

Исход президентских выборов в США будет оказывать большое влияние на ближневосточный конфликт. Дональд Трамп преподносит себя как "самого произраильского президента", а Камала Харрис призывает к деэскалации.

Вряд ли в каком-либо другом регионе последствия предстоящих президентских выборов в США будут ощущаться так остро, как на Ближнием Востоке, где после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года продолжает раскручиваться спираль насилия. США как ближайший союзник Израиля имеют серьезное геополитическое влияние на дальнейшее развитие событий. Именно поэтому имя будущего президента США приобретает огромное значение.

Трамп как союзник Израиля

Дональд Трамп на видео, опубликованном на его социальной платформе Truth. назвал себя "самым произраильским президентом в истории США". На самом деле, будучи президентом США, республиканец выполнил многие давние пожелания Израиля: в 2018 году Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Другие страны, включая Германию, пока воздерживаются от этого, ссылаясь на неурегулированность правовой ситуации вокруг Восточного Иерусалима.

Трамп, как и Нетаньяху, решительно отвергает урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу двух государств Фото: Amos Ben Gershom/IMAGO/ZUMA Press Wire

В марте 2019 года США также признали израильской территорией часть Голанских высот, аннексированных у Сирии в ходе войны 1967 года. Вскоре после этого зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер представил мирный план, который, однако, был воспринят как односторонний, наносящий ущерб палестинцам.

Трамп сократил выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и усложнил въезд в страну гражданам нескольких исламских государств.

Осенью 2020 года при посредничестве США были заключены "Соглашения Авраама" - серия договоров, по которым Израиль нормализовал дипломатические отношения с некоторыми арабскими и североафриканскими странами.

Продолжится ли эта линия в случае победы республиканца на выборах? "Трамп, безусловно, продолжит сближение с Израилем", - говорит Петер Линтль (Peter Lintl), эксперт по Ближнему Востоку из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). В итоге, можно предположить, что все будущие планы по прекращению войны, в основном, будут в пользу Израиля. С другой стороны, он напомнил, как Трамп в апреле 2024 года призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к быстрому завершению войны в секторе Газа, поскольку на фоне кадров, показывающих страдания гражданского населения, Израиль "проиграет пиар-войну".

Поэтому может случиться так, что "эта война станет тяготить Трампа, и он будет оказывать на Нетаньяху большее давление, чем Байдену удавалось в последние месяцы", рассказал Линтль в интервью DW.

Харрис под давлением

Байден неоднократно безуспешно пытался отговорить Нетаньяху от военных операций, таких как наземное наступление на Рафах в секторе Газа. В марте США не наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня - как это обычно бывает с предложениями, критикующими Израиль.

У Байдена, безусловно, были рычаги влияния, считает Жюльен Барнс-Дейси, директор ближневосточной программы аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Однако он не захотел ими воспользоваться. "Вопрос в том, решит ли Камала Харрис, что пришло время США оказать политическое влияние на Израиль и подтолкнуть его к прекращению огня? Поставит ли она в зависимость от прекращения огня будущую военную помощь, которая очень важна для Израиля?", - говорит Барнс-Дейси в интервью DW.

Камала Харрис и Тим Уолз не отрицают право Израиля на самооборону, но призывают к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

До сих пор Харрис была сдержанной в своих публичных заявлениях: она подчеркивала право Израиля на самооборону, но сетовала на то, что в секторе Газа погибло "слишком много" мирных жителей. Она призвала к деэскалации и прекращению огня в секторе Газа и Ливане.

Американский аналитик Мохаммед аль-Сатухи также считает, что усилия Байдена по деэскалации конфликта пока не увенчались успехом, что может создать проблемы для Харрис. "По мере распространения конфликта на север Ливана и роста опасений региональной войны в связи с большой напряженностью в отношениях с Ираном поддержка Харрис среди американских арабов и мусульман, в особенности в колеблющемся штате Мичиган, может снизиться", - говорит он DW.

Ожидать ли прямой конфронтацим с Ираном?

Иран занимает центральное место в нынешнем ближневосточном конфликте: Тегеран в этом году не только впервые напрямую атаковал Израиль, но и поддерживает такие антиизраильские силы, как "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС в секторе Газа и хуситов в Йемене. Дополнительную угрозу представляет иранская ядерная программа. Она была возобновлена после того, как в 2018 году Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заключенного при его предшественнике Бараке Обаме и подразумевающего отказ Ирана от ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

Уже тогда Трамп придерживался стратегии максимального давления, чтобы заставить Иран отказаться от враждебной деятельности, в том числе против США. С этой целью он ввел жесткие экономические санкции и приказал в начале 2020 года нанести удар с беспилотника, чтобы убить одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

"Если вы хотите ударить по иранцам, вы должны ударить по ним сильно", - расхваливал такой подход кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс. Может ли победа Трампа на выборах привести к прямой военной конфронтации с Ираном?

Система "Железный купол" отражает атаку иранских ракет на Израиль Фото: Baz Ratner/AP/picture alliance

"Я довольно скептически отношусь к тому, что это действительно будет желанием Трампа", - говорит исследователь SWP Петер Линтль. "Возможно, отдельные воздушные удары, возможно, он будет сильнее поддерживать отдельные военные атаки израильтян. Но я думаю, что он уклонится от того, чтобы послать американских солдат на войну с Ираном".

Трамп также усилит экономическое давление, считает Жюльен Барнс-Дейси. "На этот раз санкции США будут применяться гораздо строже, чтобы гарантировать, что у Ирана не будет возможности для проведения нефтяных сделок. Трамп будет сочетать политическое, экономическое и военное давление, чтобы заставить Иран пойти на далеко идущие компромиссы", - указал эксперт.

Камала Харрис заявила в качестве одного из своих "главных приоритетов", что "Иран никогда не станет ядерной державой". В 2019 году она призвала возродить старое ядерное соглашение - с тех пор, правда, не повторяла этого, но пока не объяснила, как она намерена добиваться своей цели в отношении Тегерана.

Без Саудовской Аравии не обойтись

Будь то Трамп или Харрис - в борьбе за стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке следующий президент США захочет включить в нее и самую важную державу Персидского залива: Саудовскую Аравию, которая до сих пор официально не признает Израиль.

Ближневосточный конфликт занимает серьезное место в президентской предвыборной кампании в США Фото: Nathan Howard/REUTERS

Поэтому оба возможных президента, скорее всего, будут и дальше проявлять к нему повышенный интерес. Однако обязательным условием Эр-Рияда является то, что сначала должны быть предприняты серьезные шаги по созданию палестинского государства.

Америкаснкие демократы однозначно выступают за принцип: "Два государства для двух народов" и осуждают израильские поселения на Западном берегу, которые нарушают международное право. Это принципиальное отличие от Трампа, который идеологически ближе к правому религиозному правительству Нетаньяху, решительно отвергающему урегулирование конфликта по принципу двух государств.