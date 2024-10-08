Что конфликт Израиля и Ирана значил бы для цен на нефть

Мир опасается эскалации конфликта между Израилем и Ираном, причиной которого является иранский ракетный удар. Что это означало бы для мировой экономики, а также для уровня жизни в Иране и Израиле?

На фоне опасений в связи с возможной эскалацией конфликта после ракетной атаки Ирана на Израиль 1 октября и прекращением поставок нефти с Ближнего Востока, мировые цены на нефть продемонстрировали на прошлой неделе стремительный рост, но затем снова снизились. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что атака Ирана не останется без ответа, но не стал называть детали и сроки.

Как сообщает американский новостной портал Axios, со ссылкой на израильских чиновников, целью ответных ударов Израиля могут стать нефтяные объекты в Иране и другие стратегические объекты. "Иран обеспечивает около четырех процентов мирового предложения нефти. Сейчас важно, увеличит ли Саудовская Аравия нефтедобычу, если иранские поставки будут прерваны", - указали эксперты из аналитической компании Capital Economics.

Нефть - важнейший источник дохода Ирана

Экспорт нефти является важным источником дохода для Ирана. И хотя США вновь ввели, а затем и расширили санкции против нефтяной промышленности страны, Тегерану по-прежнему удается продавать нефть за рубеж, особенно в Китай.

В 2023 году экспорт нефти составил "более 35 млрд долларов", заявил в марте министр нефти Ирана Джавад Оуджи. По расчетам Vortex Analytics, аналитической компании, специализирующейся на энергетическом секторе, за период с января по май 2024 года, экспорт иранской нефти увеличился до 1,56 млн баррелей в день (1 баррель = 159 литров). "Увеличение экспорта стало возможным благодаря росту добычи сырой нефти, увеличению спроса со стороны Китая и расширению "теневого флота", - говорится в отчете аналитиков, опубликованном в конце июня 2024 года.

Под "теневым флотом", понимаются суда, которые, предположительно, используются для контрабанды нефти в обход санкций. По данным некоммерческой американской организации United Against Nuclear Iran (UANI), "теневой флот" Ирана насчитывает не менее 383 судов.

По оценкам лондонского телеканала Iran International, Иран продает свою нефть с 20-процентной скидкой к цене на мировом рынке, поскольку покупателям грозят серьезные неприятности из-за санкций США. "Китайские нефтеперерабатывающие заводы являются основными покупателями нелегальной иранской нефти, которая затем смешивается посредниками с товарами из других стран и маркируется в Китае как импорт из Сингапура или других стран происхождения", - указывается в сообщении телеканала.

Риал ушел в глубокое пике

Санкции касаются не только нефтяной промышленности, но и международных платежных операций с Ираном. Это привело к резкому падению курса национальной валюты, риала. Теперь за один доллар США на черном рынке просят 580 000 риалов. После подписания соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году один доллар стоил всего 32 000 риалов.

С 2015 года иранский риал обесценился почти в 20 раз Фото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Санкции и низкий обменный курс влияют на то, что товары повседневного спроса также дорожают - отчасти потому, что Иран не является полностью независимым в вопросах поставок продовольствия. Уровень инфляции в стране в настоящее время составляет около 40 процентов.

Экономически Иран слабее Израиля

Несмотря на то, что в последние годы доходы от экспорта нефти стабилизировались, Иран нельзя назвать экономическим тяжеловесом. Его население, составляющее около 88 миллионов человек, почти в десять раз превышает население его заклятого врага Израиля (девять миллионов). Однако его ВВП в 403 млрд долларов в 2023 году был значительно ниже, чем у государства Израиль - 509 млрд долларов.

Различия становятся еще более очевидными, когда общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год, - валовой внутренний продукт (ВВП) - соотносится с численностью населения. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения в Иране в прошлом году составил 4663 доллара, а в Израиле - 52 219 долларов.

Для среднего класса экономическая ситуация за последние два десятилетия заметно ухудшилась. "Уровень жизни из-за санкций вернулся к тому, что был 20 лет назад", - сказал в интервью DW Джавад Салехи-Исфахани, профессор экономики из Политехнического института и университета штата Вирджиния.

Коррупция в Иране

В индексе Transparency International, который измеряет уровень восприятия коррупции, Иран занимает 149-е место из 180 стран. Израиль находится на 33-м месте, США - на 24-м, а Германия - на девятом.

Особенно непрозрачна роль Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и религиозных фондов, которые контролируют основные сферы экономики. Они не платят налоги, не обязаны предоставлять финансовые отчеты и подчиняются только политическому и религиозному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Протесты в Иране после гибели Махсы Амини Фото: dpa/AP/picture alliance

В Иране президент избирается народом, последний раз в июле 2024 года, но страна не является демократическим государством. Из 80 кандидатов консервативный Совет стражей конституции - специальный надпарламентский орган власти - допустил к выборам только шесть.

Режим пытается сохранить социальный мир с помощью субсидий, например, на продукты питания и бензин. Но несмотря на все репрессии, он, похоже, опасается недовольства населения. В стране постоянно происходят протесты против политического руководства, вызванные, например, ростом цен или обязательством женщин носить головные платки.

Возможная война с Израилем стала бы серьезным экономическим бременем для Ирана. Правительству пришлось бы экономить, что впоследствии неизбежно привело бы к росту недовольства в стране.