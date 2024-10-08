Хуситы: какую роль они играют в ближневосточном конфликте

За год, прошедший с начала эскалации на Ближнем Востоке, йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, обошлись без крупных военных поражений - и, судя по всему, их потенциал растет.

Йеменские повстанцы-хуситы 6 октября подвели итоги своей деятельности за прошедший год. По утверждению их лидера Абделя Малика аль-Хуси, мятежники, контролирующие большую часть северного Йемена, за это время атаковала 193 корабля и выпустили более 1000 ракет и дронов по своим "врагам", в том числе по Израилю. Как подчеркнул аль-Хуси, это было сделано, чтобы поддержать в Ливане и секторе Газа ХАМАС - организацию, имеющую в ЕС, США и Израиле статус террористической.

Раньше хуситов называли "разношерстным ополчением в сандалиях" или "крестьянами с ружьями". Однако, если верить заявлениям их лидера, в последнее время они, кроме прочего, атаковали Израиль баллистическими ракетами и сбили один из американских беспилотников. Кроме того, хуситы не раз успешно атаковали танкеры с нефтью в Красном море, несмотря на международную миссию для защиты торговых судов.

Рост влияния хуситов в "оси сопротивления"

"Хуситы сегодня сильнее и более подкованы технически, чем это было в начале войны (объявленной Израилем ХАМАС после нападения палестинских террористов на это государство 7 октября 2023 года. - Ред.)", - констатировал в начале октября Майк Найтс, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. По его оценке, значение хуситов в так называемой "оси сопротивления" существенно возросло.

Эта "ось сопротивления" состоит из военных группировок, базирующихся в секторе Газа, Ливане, Ираке и Йемене, которые в той или иной мере получают поддержку Ирана и выступают против Израиля и США.

Сегодня хуситы обладают более современным оружием, чем еще несколько лет назад Фото: Osamah Yahya/dpa/picture alliance

"Хуситы, судя по всему, пережили год войны без серьезных потерь... и показали лучшие военные результаты среди всех игроков "оси", - отмечает Найтс. В итоге влияние йеменских повстанцев выросло, а их лидер Абдель Малик аль-Хуси даже рассматривается как потенциальный преемник лидера радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы, убитого в ходе авиаудара Израиля по Бейруту 27 сентября.

"В отсутствие Насраллы Абдель Малик аль-Хуси быстро занял освободившееся место", - подтверждает Мохаммед Албаша, американский аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на Ближнем Востоке и Йемене.

Кто такие хуситы

Хуситы относятся к союзу племен из горной местности на севере Йемена. Они исповедуют одно из направлений шиитского ислама - зейдитскую доктрину. Религия хуситов связывает их с Ираном, который видит себя главой и представителем интересов всех шиитов в регионе.

Как военное и политическое движение хуситы вышли из рядов зейдитов в 1990-е годы. Их предыдущая организация была основана в 1994 году Хусейном аль-Хуси. После его смерти сторонники аль-Хуси назвали свое движение его именем и продолжили борьбу против политики тогдашнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который в 2012 году ушел в отставку, а позже был убит.

Со времен арабской революции 2011 года хуситы все чаще обвиняют центральные власти в Сане в маргинализации зейдитов и нарушении их прав. Одновременно хуситы винят правительство в слишком хороших отношениях с Израилем и США. В 2014 году хуситы выступили против тогдашнего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, однако ему удалось остаться у власти благодаря вмешательству Саудовской Аравии. С 2015 года международная коалиция, возглавляемая саудитами, борется против хуситов, но пока безуспешно.

"За десятилетия конфликта (с властями Йемена. - Ред.) хуситы децентрализовали все аспекты своей деятельности, от поставок топлива и продовольствия до производства оружия", - подчеркивает Албаша. Их базы спрятаны в горах и подземных туннелях, что делает удары с воздуха по ним менее эффективными, а благодаря их "большому послужному списку в наземных операциях" ни одна иностранная сила не хочет осуществлять наземное вторжение на контролируемую ими территорию.

У хуситов есть и контакты за рубежом, например, представительство в Ираке. По заявлениям самих повстанцев, они осуществляли нападения на Израиль совместно с поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке.

Иранские ракеты у хуситов

Сегодня Тегеран снабжает хуситов более высококачественным вооружением, чем раньше, указывает Албаша. "До 7 октября 2023 года Иран направлял хуситам старые модели ракет и дронов, - говорит он. - Сегодня же хуситы запускают модифицированные модели иранской баллистической ракеты средней дальности Kheibar Shekan. Появление в Йемене (иранских. - Ред.) гиперзвуковых ракет Fattah - если они еще там не появились - это вопрос времени".

В публикации от начала октября Майк Найтс из Вашингтонского института ближневосточной политики также указывал, что Йемен стал бы идеальным местом для размещения подобных ракет благодаря своей географии и возможностям хуситов спрятать установки в горах.

Хуситы входят в так называемую "ось сопротивления", члены которой считают своими врагами Израиль и США Фото: Mohammed Hamoud/Anadolu/picture alliance

Учитывая географическую близость Йемена к Саудовской Аравии и ОАЭ, у хуситов есть возможность нанести удар по этим странам, чтобы разрушить торговые и деловые цепочки. На прошлой неделе, рассказывая о намерении атаковать Израиль, представитель хуситов заявил, что повстанцы намерены "поразить огнем все британские и американские интересы в регионе".

Наблюдатели не исключают, что, в случае если Израиль в ответ на ракетную атаку Ирана нанесет удар по энергетическим объектам Исламской республики, хуситы могут нанести удар по энергетическим объектам союзников США в регионе. Тем более что раньше они уже атаковали заводы по производству нефти, принадлежащие Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Несомненно, такую возможность нужно принять в расчет", - сказал DW Мик Малрой, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший заместитель помощника министра обороны США, во время проходившей в режиме онлайн панельной дискуссии в начале октября. "Хуситы могут атаковать соседние страны, а Иран может заложить мины в Ормузском проливе. У иранцев совершенно точно есть для этого возможность, и это привело бы к значительным сокращениям энергетических поставкок в регионе, вызвав шоковые волны в экономике. К тому же, разумеется, хуситы могут продолжить охоту за торговыми судами".

Хуситы готовы к полномасштабной войне?

Еще одна причина, по которой опасность хуситов нельзя недооценивать, - это их царящие в их среде настроения. "После двух десятилетий успешных боевых действий хуситы стали более дерзкими, - объясняет Албаша. - Многие из них участвовали в войне с юности, и им нечего терять. Именно этот настрой по принципу: "А что такого?" и дает им стратегическое преимущество, поскольку они могут перейти границы там, где другие задумались бы".

Население Йемена пытается привлечь внимание к правонарушениям хуситов в стране Фото: Abdulnasser Alseddik/AA/picture alliance

С точки зрения Ибрагима Джалаля, эксперта по Йемену в Ближневосточном центре Карнеги, Иран может воспринимать хуситов и как бремя, и как своеобразный рычаг давления. "Они являются рычагом благодаря своей непредсказуемости, но обременительны потому, что постоянно стремятся к эскалации, - объясняет он. - Однажды иранский президент даже сказал, что эти ребята не в своем уме".

Джалаль напоминает, как хуситы, после того как США пригрозили дать военный ответ на их нападения на торговые суда в Красном море, начали скандировать: "Нам плевать! Начинайте полномасштабную войну!"

По словам ученого, это отношение - свидетельство отсутствия у хуситов какого-либо уважения к мирному населению Йемена, столкнувшемуся с неимоверными гуманитарными и экономическими испытаниями за последние два десятилетия. "Сейчас хуситы могут накликать еще большие беды - такие, как авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре, - а это означает еще больше страданий для мирных людей", - констатирует он.