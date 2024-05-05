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Миссии ЕС в Красном море Aspides не хватает военных кораблей

Евгений Жуков
5 мая 2024 г.

Трех фрегатов, имеющихся в распоряжении миссии Aspides, недостаточно для защиты торговых судов в Красном море, утверждает командующий операцией контр-адмирал Грипарис.

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Немецкий фрегат "Гессен"
Немецкий фрегат "Гессен" в Красном мореФото: DW

После того как немецкий фрегат "Гессен" завершил участие в миссии ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море, эта военно-морская операция может столкнуться с трудностями. Как пишет в воскресенье, 5 мая, журнал Der Spiegel, командующий миссией Василиос Грипарис предупредил на прошлой неделе в ходе закрытой встречи в Брюсселе с европейскими дипломатами, что в ближайшие месяцы в его распоряжении будет только три фрегата, а с такими силами невозможно обеспечить надежную защиту судов от нападений.

Так, по словам Грипариса, через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена можно будет сопровождать не более четырех торговых судов в день.

Миссии Aspides нужно не менее 10 боевых кораблей

По сведениям Der Spiegel, командующий сообщил дипломатам стран ЕС, что для выполнения миссии требуется не менее десяти боевых кораблей и поддержка с воздуха в виде беспилотника или морского самолета-разведчика.

Согласно данным, которые контр-адмирал Василиос Грипарис представил по итогам первых месяцев миссии Aspides, с середины февраля 2024 года задействованные в операции военные корабли сопроводили в Красном море 96 торговых судов, нейтрализовав 12 беспилотников и одну ракету хуситов. Однако командующий предупредил, что опасность, исходящая от атак йеменских боевиков, по-прежнему велика. Так, 29 апреля хуситам впервые удалось преодолеть противовоздушную оборону миссии с помощью роя беспилотников и повредить торговое судно.

Немецкий фрегат "Гессен" 20 апреля завершил свою миссию в Красном море, которую он выполнял с февраля. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius), с начала августа в военной операции Aspides будет принимать участие другой немецкий фрегат - "Гамбург".

Нападения хуситов на торговые суда в Красном море участились с октября 2023 года, вскоре после масштабного нападения на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Своими атаками хуситы пытаются вынудить Израиль прекратить удары по сектору Газа, наносимые им в рамках ответной военной операции против исламистских боевиков, скрывающихся там.

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