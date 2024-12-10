ВВС Израиля атаковали более 250 военных объектов в Сирии

В ЦАХАЛ заявили об ударах по авиабазам, складам с оружием и производственным объектам в Сирии. Сирийские правозащитники в Лондоне подтвердили, что после свержения Асада Израиль нанес в Сирии около 250 ударов.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары более чем по 250 военным объектам в Сирии. Это была "одна из крупнейших ударных операций в истории ВВС", сообщило во вторник, 10 декабря, армейское радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на источник.

По его данным, в числе целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были базы армии свергнутого президента Сирии Башара Асада. Были поражены десятки истребителей, десятки наземных самолетов воздушно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады ракет.

Сирийские правозащитники заявили об ударе Израиля по Латакии

В свою очередь базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) заявил, что с момента свержения Асада Израиль нанес по территории Сирии около 250 воздушных ударов. По данным правозащитников, израильская армия "уничтожила важнейшие военные объекты в Сирии". Среди прочего, речь идет об аэропортах, складах оружия и боеприпасов, а также военных исследовательских центрах, указывается в заявлении.

SOHR отметил, что удары были нанесены в различных провинциях Сирии, в том числе в провинциях Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс, в Дамаске, а также в Латакии, где расположены российские военные базы. Израиль атаковал объект ПВО возле порта Латакия, при этом был нанесен ущерб кораблям ВМС Сирии, уточнили правозащитники.

Агентство AFP со ссылкой на собственного корреспондента передает, что громкие взрывы ранним утром 10 декабря были слышны в Дамаске.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

8 декабря сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада. После этого США нанесли удары более чем по 75 объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Башаре Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с Асадом и что он не знает, где находится президент с семьей и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск. Позже в тот же день МИД РФ сообщил, что Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. ТАСС со ссылкой на источники в Кремле написало, что Башар Асад находится в Москве. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада.