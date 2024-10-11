Почему в Киеве не смогли восстановить "Охматдет" до зимы?

Через три месяца после прямого попадания российской ракеты, 9 октября, киевская детская больница "Охматдет" окончила прием заявок на первый тендер по ремонту. Правда, речь идет не о полноценном восстановлении, а лишь о "первоочередных противоаварийных работах" и консервации нового, самого большого корпуса. Согласно условиям, победитель конкурса должен до середины ноября демонтировать поврежденный фасад 11-этажного здания, обезопасить помещения и инженерные коммуникации от дождя и снега.

"Это позволит безопасно работать уцелевшей части и параллельно заказать проект капитального ремонта. Больше, к сожалению, в этом году сделать не удастся", - признал в разговоре с DW исполняющий обязанности гендиректора больницы Александр Урин.

На восстановление клиники собрано много средств

Однако еще 10 недель назад министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко смотрел на поврежденный двор главной детской больницы страны куда оптимистичнее. 27 июля в докладе президенту Зеленскому и на своей странице в Facebook он обещал "полностью восстановить" самый большой корпус до зимы. "Первая очередь работ (ремонт помещений, замена окон и дверей) завершится уже в середине сентября. Следующий этап - восстановление фасада здания - продлится еще до полутора месяцев", - прогнозировал чиновник.

Разрушенные корпуса клиники "Охматдет" после попадания в них российской ракеты Фото: Ori Aviram/Middle East Images/AFP/Getty Images

Больница на тот момент уже оправилась от удара и возобновила работу почти всех отделений. Хотя последствия поражали: убытки от повреждения шести корпусов, по предварительным оценкам, достигали 100 миллионов евро. Разрушение нового корпуса - поврежденное медоборудование, посеченный осколками фасад и коммуникации - 19 миллионов евро.

Но и основания для оптимизма у Ляшко были беспрецедентные: помощь в восстановлении детского госпиталя предложили не только правительства стран-партнеров и международные гуманитарные организации, но и тысячи граждан, компаний и учреждений из Украины и из-за рубежа. До конца июля они пожертвовали почти миллиард гривен (на тот момент 22 млн евро) - это самый большой благотворительный сбор за всю историю Украины.

Но уже в августе из-за контроля над этими пожертвованиями перессорились между собой давние друзья и партнеры, руководство больницы, благотворители, юристы и министерство. Пообщавшись с ними, DW рассказывает, как взаимное недоверие и неготовность к компромиссу поставили под вопрос восстановление "Охматдета".

Благотворительный рекорд на помощь "Охматдету"

"Было около 11 часов утра, я как раз ехал на машине по проспекту рядом. Когда услышал взрыв, как-то сразу понял, что это больница. Развернулся и уже через пару минут был там. Это выглядело ужасно, казалось, что вокруг очень много трупов", - вспоминал в разговоре с DW утро 8 июля 46-летний Евгений Вембер, владелец и руководитель нескольких киевских фирм, специализирующихся на услугах информатизации и IT-безопасности.

Дозвониться до гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира никак не получалось. Но, в конце концов, тот успокоил: большинство детей, родителей и медперсонала во время удара были в бомбоубежище. Вместе с десятками других киевлян, сходившихся к больнице, Вембер принялся разбирать завалы.

Киевляне помогают спасателям разбирать завалы больницы "Охматдет", в которую попала российская ракета, 8 июля 2024 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Волонтерскую помощь в "Охматдете" он оказывал не впервые - в феврале-марте 2022 года бизнесмен, по его собственным словам, помогал разгружать и сортировать медикаменты на складе, убирал помещения - "просто, чтобы быть чем-то полезным". Гендиректора больницы Владимира Жовнира он считал хорошим другом - с 2014 года они вместе занимались в секции айкидо.

В мае 2022 года Минздрав Украины впервые ограничил расходы медучреждений на период военного времени - в приоритете у государства были расходы на оборону. "Тогда Жовнир и предложил мне создать благотворительный фонд, ведь желающих помочь детской больнице хватало", - вспоминает Евгений Вембер. В соучредители фонда "Охматдет - Здоровое детство" он позвал телеведущих Юрия Горбунова и Соломию Витвицкую, а также менеджмент госпиталя: заместителя гендиректора по экономике Наталью Мируту, главную медсестру Елену Примак и экономистку Светлану Розборскую.

У больницы был и собственный счет для благотворительных взносов. Но под видеообращением о помощи, которое Жовнир записывал в разбитом взрывом кабинете, разместили еще и реквизиты фонда. Вебер утверждает: с ним это не согласовывали. "Но у нас тогда реально было больше инструментов для пожертвований: монобанка (временный накопительный счет от одноименного украинского банка. - Ред.), "Приватбанк", переводы через сайт, счета в иностранной валюте и крипте", - перечисляет он.

Поток денег, хлынувший на эти счета, ошеломил не только бизнесмена, но и банковских клерков - те принимали по 50 тысяч переводов в день. За месяц фонд "Охматдет - Здоровое детство" собрал на восстановление госпиталя 379 миллионов гривен (около 8,5 млн евро) - больше, чем сам "Охматдет" (312 миллионов гривен - примерно 7 млн евро) и государственная платформа United24 (320 миллионов гривен или 7,1 млн еров). Вклад украинского правительства - 100 миллионов гривен (2,2 млн евро) - стал лишь четвертым по размеру.

"Было немало других сборов, куда более скромных. Проследить, на что потрачены эти деньги, нереально. Но знаю людей, которые просто раздавали пожертвования в больнице: работникам, родственникам пациентов, кому угодно", - рассказывает DW Вячеслав Быков, исполнительный директор еще одного постоянного партнера "Охматдета" - фонда "Таблеточки". После ракетного удара "Таблеточки" собрали 80 миллионов гривен (1,8 млн евро) - в первую очередь, на поддержку подопечных онкобольных детей и их семей, а уже потом - на нужды больницы. Но в сентябре оказалось, что оплатить новую экспертизу повреждений и своевременные противоаварийные работы - всего около 15 миллионов гривен (323 тыс. евро) - могут только они.

Традиции благотворительности и долгостроя

С благотворительных сборов, собственно, и началась история "Охматдета" - 130 лет назад на его месте открылась "Бесплатная больница цесаревича Николая для чернорабочих", одно из первых медучреждений Киева, возведенное полностью на средства частных меценатов. В первую очередь - 75-летнего Николая Терещенко, сахарного магната, одного из самых богатых людей в Российской империи того времени. В строительство первого корпуса на 50 коек он вложил 100 тысяч рублей - это 10 процентов тогдашнего бюджета Киева или тысячная доля его собственного состояния. Историки вспоминают даже о тендере подрядчиков - торгуясь, они снизили цену проекта на 17 процентов.

В течение следующих 20 лет благотворительные взносы покрывали не только текущие расходы госпиталя для неимущих, но и постоянное его расширение. В одно из построенных в те годы зданий и попала российская ракета.

На фото: родители и дети, проходившие лечение в клинике "Охматдет", после ракетного удара по зданию больницы Фото: Thomas Peter/REUTERS

В июле министр Ляшко объявил о намерении снести развалины полностью, вместе с аварийной шестиэтажкой хирургии 1960-х годов. А на их месте построить еще один современный корпус - максимум за два года. Многим эти планы напомнили обещания, которые в 2011 году давал тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров - перед сносом таких же старых помещений больницы. Однако, "возведение современного корпуса" растянулось на 10 лет, став символом безответственного госуправления и непобедимого воровства в строительстве. Поэтапно его вводили в эксплуатацию уже при президенте Владимире Зеленском.

"На полную мощность новый корпус заработал только во время войны", - сообщала больница в апреле 2022 года. Однако в отчете по итогам аудита в июле того же года Счетная палата украинского парламента отмечала: после ряда уголовных расследований, нескольких смен подрядчиков и увеличения сметы втрое, пятимиллиардный долгострой до сих пор не готов на 100 процентов.

Среди многочисленных нарушений ревизоры отдельно указывали: "Охматдет" так и не оформил право собственности на новый корпус. Через два года после проверки и.о. гендиректора больницы Александр Урин в разговоре с DW признает: этот процесс должен вот-вот завершиться.

Он добавляет, что от сноса исторического корпуса больница отказалась - киевские урбанисты добились для него статуса локального памятника. Поэтому здание можно только реконструировать. "Это очень большие деньги, как для помещения, которое уже не несет никакой лечебной нагрузки. Я считаю, что мы не можем позволить себе такую реконструкцию - по крайней мере до конца войны. Поэтому планируем законсервировать эти руины на длительное время", - заключает Урин, который до недавнего времени руководил токсикологическим отделением, расположенным именно в этом здании.

Конкурс, который все испортил

"Охматдетом" Урин руководит меньше двух месяцев - с тех пор как постоянного гендиректора Владимира Жовнира Минздрав Украины отстранил от исполнения обязанностей на время уголовного расследования, инициированного главой министерства Виктором Ляшко. Первую попытку отобрать подрядчика для ремонта нового корпуса он расценил как попытку растраты в особо крупных размерах. Но не сразу. "Охматдет" провел прозрачный конкурс", - писал министр 27 июля, анонсируя в Facebook ускоренное восстановление.

В июле для главы украинского Минздрава Виктора Ляшко (слева) и гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира (справа) приоритетом была скорость восстановления Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

"Все тогда только и твердили - до холодов, до зимы. Жовнир объяснил мне: больница как бюджетное учреждение просто не в состоянии провести конкурс так быстро. Поэтому его должен объявить фонд", - вспоминал в разговоре с DW Евгений Вембер. Он уверяет, что уже тогда нервничал из-за ответственности за сотни миллионов пожертвований. Однако просто не знал, как организовать прозрачное управление и публичные закупки. "Два года наш фонд работал точечно. Больница спускала какую-то потребность, мы собирали на нее деньги по знакомым и отчитывались перед ними напрямую", - объяснял Вембер DW в августе. Отчет о работе он опубликовал позже, из документа следует: в 2022 году фонд не собрал и 10 миллионов гривен пожертвований, в 2023-м - около 20 миллионов гривен.

Выбирать подрядчика фонду "Охматдет - Здоровое детство" помогали консультанты из авторитетных юридических и проектно-строительных компаний. Впрочем, сейчас они просят об анонимности. Конкурс провели на частной онлайн-платформе, за сутки получили 14 предложений. Вембер подчеркивает, что заявки рассматривал не он, а рабочая группа из восьми менеджеров больницы и одного представителя фонда. Оценивали, в первую очередь, способность компании быстро справиться с задачей, финалистов проверяли на добропорядочность независимые консультанты. В конце концов, 31 июля победителем объявили запорожскую компанию "Буд Технолоджи".

Но уже на следующее утро результаты конкурса резко раскритиковало издание "Наші гроші", которое годами специализировалось на анализе госзакупок. Оно обращало внимание: предложение "Буд Технолоджи" (307,4 миллиона гривен - около 6,9 млн евро) - одно из самых дорогих, цена материалов в расчетах завышена, а техники для высотных работ у подрядчика вообще нет. При этом компания "Риола модуль", построившая корпус в 2016-2019 годах, даже не прошла в финал с прайсом в 179 миллионов гривен (4 млн евро).

Главный редактор "Наші гроші" Юрий Николов в Facebook обозвал организаторов конкурса "коррумпантами" и "отморозками". Эмоциональные упреки быстро распространили соцсети и СМИ. Поэтому на следующий день Жовнир и Вембер тщетно пытались объяснить, что не ставили цель отобрать самого дешевого подрядчика, а сумму контракта собирались корректировать после полноценной оценки здания. На совместной пресс-конференции их не стал слушать даже Виктор Ляшко.

Министр объявил, что отменяет конкурс и проведет новый - через систему государственных закупок Prozorro. "Принято следующее решение: что благотворительный фонд перечисляет ту сумму средств, которая собрана после 8 июля, на счета "Охматдета", - добавил он.

"Это было неожиданное грубое превышение полномочий. Фонд не подчинялся Минздраву, они не имели права что-то там решать за нас", - возмущался Вембер в разговоре с DW через месяц. Впрочем, в тот день он был настолько обижен, что и сам хотел избавиться от конфликтных миллионов. Но от юристов узнал: переводить благотворительные средства на казначейские счета госучреждения запрещает закон.

Следующие две недели официальной переписки только ухудшили отношения между фондом, больницей и Минздравом. Министр отстранил гендиректора "Охматдета", тот обвинил давнего приятеля в мошенничестве, представительницы больницы вышли из состава учредителей фонда. "Я больше не доверяю Вемберу", - коротко объяснила DW в августе главная медсестра Елена Примак.

Недоверие стало взаимным. "Я отвечаю за эти деньги перед людьми, которые их жертвовали, и не могу просто так отдать их без расчета расходов. Их украдут, а за растрату посадят меня", - объяснял Евгений Вембер в последнем разговоре с DW в конце августа. Связаться с ним перед выходом статьи не получилось - в конце сентября он объявил о мобилизации в ВСУ.

Компромисс или суд

Еще в августе в состав учредителей фонда "Охматдет - Здоровое детство" вошли авторитетные киевские уголовные адвокаты - Евгений Солодко и Оксана Соколовская - которые с тех пор перетянули на себя большинство коммуникаций. Соколовская рассказала DW, что давно дружит с Вембером, бесплатно консультировала фонд с первых дней и даже зарегистрировала его по адресу своего офиса. Солодко, известный защитой высокопоставленных чиновников и топ-бизнесменов заверил, что "бесплатно помогает коллеге в интересном деле".

Киевляне и спасатели возле третьего корпуса "Охматдета", разрушенного российской ракетой, 8 июля 2024 года / Третий корпус "Охматдета" - локальный памятник архитектуры Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В "Охматдете" за это время сформировали Совет по восстановлению - из представителей крупнейших доноров, профессиональных объединений врачей и строителей, а также благотворительных организаций, сотрудничающих с больницей. Фонд "Охматдет - Здоровое детство" не позвали, поскольку он "репутационно дискредитирован", однако до сих пор обсуждают механизмы использования средств с его счетов.

Оксана Соколовская рассказывает, что предлагала напрямую заплатить за ремонт нового корпуса компании, которая его строила, но не прошла отбор в июле. Те, мол, хорошо знают здание, способны справиться до начала отопительного сезона и предлагали реалистичную цену. "Прошло больше 30 дней, Минздрав ничего не ответил и, по моему мнению, игнорирует предложение срочного восстановления больницы, чем нарушает закон", - возмущается она.

Однако Вячеслав Быков из "Таблеточек", который вошел в Совет по восстановлению, объясняет: прозрачность закупок сейчас приоритетнее темпов. "Фонд мог бы оплачивать тендеры, объявленные "Охматдетом" через Prozorro, как это делаем сейчас мы, но их это не устраивает", - жалуется он.

Однако представительница фонда "Охматдет - Здоровое детство" уверена: госпиталь вообще не имел права проводить тендер на ремонт нового корпуса, потому что до сих пор не оформил его в собственность. "Ремонт должно организовывать государство, поскольку больница государственная. Фонд готов финансировать расходы, но почему-то его игнорируют как независимого финансиста. И наш проект договора на благотворительную помощь не подписан до сих пор", - добавляет она.

Ни больница, ни фонд до сих пор не потратили и гривны из собранных пожертвований. В фонде даже предлагают положить их на депозит, чтобы уберечь от инфляции. За время конфликта два донора - "Укрнафта" и "Киевэнерго" - отозвали из фонда свои пятимиллионные взносы и перевели их непосредственно больнице.

Заставить фонд "Охматдет - Здоровое детство" отдать больнице "Охматдет" остальные пожертвования попытаются через суд. Соответствующий иск в сентябре подала юрфирма Aver Lex, известная защитой экс-президента Виктора Януковича после его бегства в Россию. Управляющий партнер Ольга Проснюк рассказала DW: ее компания пожертвовала на восстановление "Охматдета" 300 тысяч гривен (6,7 тыс. евро) и недовольна тем, что деньги лежат без дела. "Фонд говорит, что законного способа отдать деньги не существует. Мы описали этот способ в своем иске. Поэтому предлагаем присоединиться к нему всем, кого так же не устраивает ситуация", - отмечает адвокат. Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело 29 октября.