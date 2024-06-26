Скоро выборы: Лукашенко опять борется с коррупцией

Политик использует тему борьбы с коррупцией уже 30 лет, но только за последний год преступность в этой сфере выросла на 20%.

Александр Лукашенко возмутился, что в правительстве недостаточно борются с коррупцией. И пригрозил "поставить к стене" провинившихся. Последний раз разобраться со взяточниками Лукашенко обещал накануне выборов-2020. Но только за последний год преступность в этой сфере выросла на 20%.

Лукашенко рассказал о взяточниках, на которых "клейма ставить негде"

14 июня на совещании с правительством Лукашенко резко высказался по поводу коррупции: "Я предупреждал всех: лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме. Больше я вас уговаривать не буду: шаг вправо, шаг влево - к стенке поставить".

Он отметил, что часто его рабочий день начинается с доклада силовиков о том, кого поймали на коррупции. И озвучил детали громких задержаний. Так, вскоре начнут судить бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка, который отвечал за строительство АЭС, свой пост он занимал 18 лет. По словам Лукашенко, чиновник брал "десятки тысяч долларов" якобы за лоббирование интересов словенской компании RIKO, которая была подрядчиком при строительстве и модернизации высоковольтных подстанций. В отставку замминистра отправили в конце 2023 года, а уже через месяц задержали.

Среди тех, чьи фамилии прозвучали на совещании, был и первый заместитель управления делами Лукашенко Дмитрий Рыбко. "Взяточник, клеймо ставить негде", – сказал политик о чиновнике.

Но самое громкое задержание произошло в мае - топ-менеджера Белорусской железной дороги Петра Дулуба обвиняют в лоббировании интересов крупной компании, которая занимается перевозками по Беларуси и за рубежом. В МВД заявили, что при обыске у него обнаружили более 3,5 млн долларов.

Бывший адвокат, который работал по коррупционным делам, в комментарии DW отметил, что взятку свыше 3 млн долларов действительно можно назвать рекордной для Беларуси, даже суммы до одного миллиона редко фигурируют в уголовных делах.

Взятка на сумму свяше 3 миллионов долларов - рекордная для Беларуси Фото: Romain Fellens/picture alliance

Так, экс-руководитель концерна "Беллегпром" Михаил Сучков получил 10 лет колонии за попытку получить 1 млн долларов. Экс-директор Могилевского вагоностроительного завода Валерий Осипов вымогал взятки на сумму свыше 2,4 млн долларов, приговорен к 11 годам.

Чаще речь идет о десятках, максимум нескольких сотнях тысяч долларов, уточняет собеседник. Например, экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы за взятки на сумму 192 тысяч долларов. Самой крупной взяткой в 2023 году, по данным МВД, было 300 тысяч долларов, ее получил руководитель одного из сельхозпредприятий.

Каждый третий осужденный коррупционер после суда возвращается домой

В Генеральной прокуратуре отмечают, что коррупционных преступлений с каждым годом становится все больше: в 2021 году - 1 048 уголовных дел, в 2022 - 1 328, в 2023 - 1 593. Сумма причиненного ущерба за три года достигла почти 50 млн белорусских рублей (14,3 млн евро).

Обычно коррупционеров в Беларуси судят за лоббирование интересов предпринимателей на этапе выбора подрядчика и приобретение товаров и услуг по завышенной стоимости, за что и предлагаются взятки. Кроме того, наказывают за выплату вознаграждений руководству, незаконные подарки, использование имущества госпредприятий в личных целях. Самые проблемные отрасли - промышленность, торговля и сельское хозяйство.

На совещании Лукашенко грозил коррупционерам расстрелами, на самом деле максимальное наказание за получение взятки - 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 430 УК РБ). Около 40% осужденных за коррупцию получают реальные уголовные сроки, говорит бывший адвокат со ссылкой на данные Верховного суда. При этом каждый третий в 2023 году получил отсрочку исполнения наказания, то есть после оглашения приговора вернулся домой.

Какие условия у коррупционеров в тюрьме

Осужденные за коррупцию, как и другие заключенные, обязаны работать и выполнять все требования администрации колонии. "На практике у них есть некоторые поблажки, - уточняет бывший адвокат. - Самую непыльную работу чаще всего отдают коррупционерам - в библиотеке, при медчасти или на КПП. Часто такие осужденные - обеспеченные люди, с высокой пенсией, они могут помочь колонии с ремонтом, администрация это ценит и поощряет. Если высокопоставленный чиновник или бизнесмен совершает нарушение, прежде, чем наказать его, администрация согласует это с областью или даже с Минском".

Некоторое ухудшение наблюдалось накануне последних президентских выборов, говорит собеседник. В 2019-м Лукашенко подписал указ, которым запретили досрочно освобождать коррупционеров, заменять наказание на более мягкое. Также поставили на паузу помилование и впервые для коррупционеров не применяли амнистию. Но уже в 2021-м вернулись к прежней практике - так, на свободу вышло несколько фигурантов по "делу медиков". А в 2023-м власти подготовили изменения в закон, чтобы осужденные за коррупцию вновь могли стать начальниками. Так, бывший директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович в прошлом году вышел на свободу, хотя в 2021-м ему за взятки дали 13 лет колонии. Ему предложили написать ходатайство на имя Лукашенко о помиловании с условием, что он поедет поднимать проблемный колхоз в Гомельскую область.

Еще в 1994-м Лукашенко сделал себе имя на борьбе с коррупцией. Новые выборы назначены на 2025 год. "Я очень не хотел бы, чтобы меня в очередной раз упрекали, что перед электоральным циклом или во время него я сажусь на антикоррупционного коня, - предупредил он членов правительства. - Но умные журналисты заметили, что Лукашенко на нем уже лет 30 сидит".