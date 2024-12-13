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Двух членов ХДС/ХСС обвиняют в помощи Азербайджану за взятку

Алексей Волошинов
13 декабря 2024 г.

Бывшие депутаты от ХДС/ХСС Аксель Фишер и Эдуард Линтнер обвиняются по "азербайджанскому делу" в получении взятки для подкупа членов ПАСЕ.

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Табличка "Высший земельный суд Мюнхена" (фото из архива)
Табличка "Высший земельный суд Мюнхена" (фото из архива)Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Два бывших члена бундестага от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС предстанут перед Высшим земельным судом Мюнхена по обвинению во взяточничестве в связи с так называемым "азербайджанским делом", заявил пресс-секретарь суда в пятницу, 13 декабря. Газета Münchner Merkur со ссылкой на его слова пишет, что процесс должен начаться 16 января.

"Азербайджанское дело" против Акселя Фишера и Эдуарда Линтнера

Фигурантами "азербайджанского дела" стали политики Аксель Фишер (Axel Fischer) из Карлсруэ и Эдуард Линтнер (Eduard Lintner) из баварского округа Нижняя Франкония. Первого из них обвиняют во взяточничестве, а второго - в подкупе выборных должностных лиц, чтобы повлиять на принятие решений в пользу Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Оба подозреваемых отрицают обвинения.

По данным следствия, Линтнер, который заседал в ПАСЕ с 2010 года, получил несколько миллионов евро через 19 фиктивных компаний в 2016 году. Часть этих средств он передал другим депутатам ассамблеи, которые должны были повлиять на принятие нужных ему решений, считают следователи.

Фишер, также работавший в ПАСЕ с 2010-го, как утверждается, выступал с выгодными для Азербайджана речами и пересылал конфиденциальные документы. Взамен он в 2016 году якобы получил взятку на общую сумму 21800 евро.

Фишер и Линтнер отвергают обвинения

Эдуард Линтнер в комментарии агентству dpa назвал обвинение его во взяточничестве "полной чушью". По его словам, уже после завершения своих депутатских полномочий он работал лоббистом, чтобы Нагорный Карабах был признан территорией Азербайджана, что "правильно с точки зрения международного права". За это Баку платил деньги его компаниям, однако, по словам Линтнера, он не передавал их другим депутатам.

Аксель Фишер в разговоре с dpa также заявил, что обвинения против него "не соответствуют действительности" и добавил, что "рад, что спустя три года прокуратура наконец-то представила суду свои документы и рассказала", в чем его подозревает.

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