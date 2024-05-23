Громкие аресты в Минобороны и Генштабе России: что известно

За последний месяц в РФ по подозрению в коррупции арестованы четверо высокопоставленных военных - в том числе замминистра обороны Тимур Иванов и замглавы Генштаба Вадим Шамарин. Что об этом известно?

В четверг, 23 мая, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах передали, что в РФ по подозрению в коррупции вновь арестован крупный военный чиновник. Сообщается, что Следственный комитет (СК) задержал начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Это уже четвертый за последний месяц случай взятия под стражу высокопоставленного генерала по делам о взятках и мошенничестве. Что известно обо всем этом?

Замглавы Минобороны Тимур Иванов

Аресты высокопоставленных российских военных большинство наблюдателей связывают со сменой в руководстве ведомства - 14 мая министром обороны РФ был назначен Андрей Белоусов, сменивший Сергея Шойгу, который находился на этом посту с ноября 2012 года. Однако замминистра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля - еще до этих кадровых перестановок. На следующий день Иванов указом Шойгу был временно отстранен от должности, ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), и Басманный райсуд арестовал его на два месяца.

Тимур Иванов Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Сообщалось, что по делу Иванова проходят руководитель компании "Волжский берег" Сергей Бородин (до данным РБК, человек с таким именем ранее занимал пост замглавы департамента расквартирования Минобороны), а также Александр Фомин - совладелец "Олимпситистроя" - крупного подрядчика российского военного ведомства. Как рассказал "Интерфаксу" адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев, его подзащитному инкриминируют "помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

В Минобороны Тимур Иванов курировал крупные стройки последних лет, был известен роскошным образом жизни. Иванов свою вину отрицает. В случае признания виновным ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Фото: DW

Главный кадровик Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Его, как сообщил Следственный комитет, также подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Решение об аресте генерала на два месяца вынес 235-й гарнизонный военный суд.

По данным следствия, "в 2021-2023 годах, являясь главой Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу". Также отмечается, что в ходе обысков у подозреваемого были "обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши".

Здание Минобороны РФ Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Восьмое управление Генштаба, которым руководил арестованный Кузнецов, - центральный орган Службы защиты государственной тайны ВС России. В этой связи провластный Telegram-канал "Рыбарь" подчеркнул, что внимание следственных органов к Кузнецову было привлечено из-за его деятельности на старом месте службы, а не на посту главного кадровика Минобороны.

По сведениям газеты "Коммерсант", генерал Кузнецов получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг. За это, как считает следствие, бизнесмен приобрел и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму взятки, как отмечалось, следствие оценивает в 30,5 млн руб. Адвокат Кузнецова Сергей Щеголев после судебного заседания, на котором рассматривалась жалоба его подзащитного на арест, сказал, что в деле Кузнецова есть показания только одного свидетеля.

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Попов

21 мая появилась информация о том, что по ходатайству следственных органов на два месяца арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. Его, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК). "Ведомости" со ссылкой на собеседника в Минобороны утверждают, что уголовное дело, по которому проходит генерал Попов, было возбуждено по факту хищения и продажи металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений.

В отличие от задержания других высокопоставленных военных, арест генерала Попова вызвал возмущение в российских провластных Telegram-каналах, авторы которых утверждают, что провал прошлогоднего украинского контрнаступления является во многом и заслугой Попова. В июле 2023 года егоотстранили от должности командующего армией после доклада о проблемах с "боевой работой и обеспечением".

О своем отстранении генерал Попов тогда рассказал в опубликованном в закрытом чате аудиосообщении, в котором обращался к своим подчиненным. Широкую огласку оно получило после перепоста в Telegram-канале депутата Госдумы и экс-замкомандующего Южным военным округом Андрея Гурулева.

Замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Вадим Шамарин Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

23 мая стало известно, что задержан начальник Главного управления связи ВС РФ - замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца. По сообщению суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах (все та же ч. 6 ст. 290 УК). Как передают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет об "откатах" при заключении госконтрактов.

"Коммерсант" написал, что у генерала был проведен обыск, по его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Там его задержали и предъявили обвинение. В случае признания виновным ему также грозит до 15 лет лишения свободы.