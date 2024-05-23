В России арестован замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин

Генерал арестован на два месяца по делу о крупной взятке. Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

В России вновь задержан высокопоставленный военный по делу о коррупции. Следственный комитет России задержал начальника Главного управления связи вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщили в четверг, 23 мая, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщениям, Шамарин задержан по уголовному делу о предполагаемых махинациях. У генерала был проведен обыск, после чего его увезли на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

В 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривали дело Шамарина, агентству РБК сообщили, что еще 22 мая генерал был арестован на два месяца. Шамарину, как передает ТАСС, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Следственном комитете пока не комментировали эту информацию.

Уголовные дела в отношении руководителей Минобороны РФ

В последнее время стало известно о нескольких уголовных делах в отношении руководителей министерства обороны РФ. В конце апреля в Москве был арестован замминистра обороны Тимур Иванов, его обвиняют в получении взятки. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, он также обвиняется в получении взятки. Кроме того, арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов, критиковавший российское министерство обороны. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был задержан бывший замначальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. В 2022 году "Коммерсант" писал, что дело Арсланова будут рассматривать в закрытом режиме, о приговоре не сообщалось.