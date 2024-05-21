В РФ арестован экс-командующий армией, критиковавший МО

В России арестовали по подозрению в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова. Он командовал 58-армией, участвовавшей в оккупации Мариуполя, и критиковал Минобороны РФ за ошибки, приводившие к большим потерям.

Бывший командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило во вторник, 21 мая, агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным провоенного Telegram-канала "Два майора", Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, 49-летний генерал-майор продал около 200 тонн металлоизделий, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении. Сумма ущерба, по этим данным, превышает 100 млн рублей. Кроме Попова, в деле есть еще два фигуранта - бизнесмен из Краснодарского края и офицер Южного военного округа, пишет Telegram-канал.

Агентство dpa отмечает, что 58-я армия под командованием Попова в 2022 году сыграла важную роль в оккупации Мариуполя. В 2023 году она отражала контрнаступление ВСУ в Запорожской области. В июле того же года Попова отстранили от командования армией - по его словам, за "предельно жесткий" доклад верховному командованию о проблемах на фронте. Генерал-майор раскритиковал Минобороны РФ за неспособность организовать эффективную контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, из-за чего ВС РФ несли большие потери. По данным американского Института изучения войны (ISW), Попов также предлагал провести ротацию возглавляемых им частей на фронте.

Аресты высокопоставленных военных в РФ

13 мая в Москве был задержан, а день спустя - арестован начальник главного управления кадров министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, за что грозит до 15 лет тюрьмы. Дома у Кузнецова было обнаружено 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши, заявили в Следственном комитете России. 14 мая по тому же делу, за дачу взятки в особо крупном размере, арестовали индивидуального предпринимателя Леву Мартиросяна.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванов был отстранен от должности. Днем позже суд арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. По тому же делу были взяты под стражу еще два фигуранта.

Перестановки в высшем военном руководстве

12 мая стало известно, что в новом российском правительстве на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова. При этом Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ.

20 мая Путин назначил заместителем нового главы Минобороны России Олега Савельева, ранее работавшего аудитором Счетной палаты.