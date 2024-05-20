Путин назначил аудитора новым замминистра обороны РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 мая, назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ и руководителя аппарата министерства, следует из опубликованного указа. В этой должности Савельев, работавший до этого момента аудитором Счетной палаты, сменил генерал-полковника Юрия Садовенко, который был отстранен указом Путина в тот же день. Таким образом, Савельев стал первым заместителем нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Курировал направление аудита обороны и нацбезопасности

В 2008-2014 годах Олег Савельев был заместителем министра экономического развития России, затем в течение года занимал пост министра РФ по делам Крыма (после него эту должность ликвидировали). С 2015 по 2018 год Савельев работал замглавы аппарата правительства, после чего год руководил аппаратом Счетной палаты России. В 2019 году он по представлению Путина стал аудитором Счетной палаты, где курировал направление аудита обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.

Аресты и перестановки в Минобороны РФ

14 мая Владимир Путин назначил экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны РФ - он сменил Сергея Шойгу, занимавшего этот пост с 2012 года. Назначение Белоусова эксперты объясняют желанием Путина поставить экономику РФ на военные рельсы. Немецкие СМИ связали перестановки в правительстве с неудовлетворенностью российского президента ходом войны против Украины.

В конце апреля за получение взятки в особо крупном размере был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Позднее по тому же обвинению под стражу был отправлен начальник отдела кадров министерства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.