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Путин назначил аудитора новым замминистра обороны РФ

Кирилл Шестаков
21 мая 2024 г.

До назначения замглавы Минобороны РФ Олег Савельев был аудитором Счетной палаты, где курировал направление аудита российских силовых структур.

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Владимир Путин и экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу
Владимир Путин и экс-министр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 мая, назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ и руководителя аппарата министерства, следует из опубликованного указа. В этой должности Савельев, работавший до этого момента аудитором Счетной палаты, сменил генерал-полковника Юрия Садовенко, который был отстранен указом Путина в тот же день. Таким образом, Савельев стал первым заместителем нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Курировал направление аудита обороны и нацбезопасности

В 2008-2014 годах Олег Савельев был заместителем министра экономического развития России, затем в течение года занимал пост министра РФ по делам Крыма (после него эту должность ликвидировали). С 2015 по 2018 год Савельев работал замглавы аппарата правительства, после чего год руководил аппаратом Счетной палаты России. В 2019 году он по представлению Путина стал аудитором Счетной палаты, где курировал направление аудита обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.

Аресты и перестановки в Минобороны РФ

14 мая Владимир Путин назначил экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны РФ - он сменил Сергея Шойгу, занимавшего этот пост с 2012 года. Назначение Белоусова эксперты объясняют желанием Путина поставить экономику РФ на военные рельсы. Немецкие СМИ связали перестановки в правительстве с неудовлетворенностью российского президента ходом войны против Украины

В конце апреля за получение взятки в особо крупном размере был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Позднее по тому же обвинению под стражу был отправлен начальник отдела кадров министерства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

 

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