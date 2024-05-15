Арестован второй фигурант по делу кадровика Минобороны РФ

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Левы Мартиросяна по тому же уголовному делу о коррупции, в рамках которого ранее был арестован генерал Юрий Кузнецов.

В Москве арестован второй фигурант по делу о взятке в особо крупном размере, в рамках которого ранее был взят под стражу глава отдела кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Как сообщает во вторник, 14 мая, российское агентство "Интерфакс", Басманный суд санкционировал арест индивидуального предпринимателя Левы Мартиросяна.

По имеющимся данным, следствие вменяет 52-летнему Мартиросяну ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, уточняется в публикации.

Глава отдела кадров Минобороны РФ арестован за взятку

55-летний генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 13 мая. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написал, что он был "задержан в собственной постели", а пришедшие за ним силовики "действовали нарочито жестко" и "с ломами "вынесли" ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе".

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 290 УК РФ, заявила официальная представительница СК России Светлана Петренко. По ее словам, в ходе обыска у Кузнецова обнаружено 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши.

Перестановки в высшем военном руководстве

12 мая стало известно, что в новом российском правительстве на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил назначить бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. При этом Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Арест бывшего замминистра обороны РФ

Ранее, 24 апреля, Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 23 июня задержанного днем ранее заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванов был отстранен от должности. Днем позже суд арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. По тому же делу были взяты под стражу еще два фигуранта.