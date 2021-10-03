 Что скрывали в офшорах фигуранты ″Досье Пандоры″ (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 04.10.2021

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Мир

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея)

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".

  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


Смотрите также:

  • Deutschland Titelseite Süddeutsche Zeitung Panama Papers

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Крупнейший "слив" в истории

    Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

  • Logo Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Математика от Mossack Fonseca

    Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

  • Panama Gebäude Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Большое имя на рынке офшоров

    Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Президенты, короли, премьер-министры…

    Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

  • Aserbaidschan Ilham Aliev Mahraban Alieva Türkei Hayrunisa Gul Abdullah Gul

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:45

"Райские досье": кто именно из россиян оказался в списках (06.11.2017)

Контекст

Журналисты раскрыли в "Досье Пандоры" активы высокопоставленных россиян

Международный журналистский консорциум ICIJ опубликовал результаты продолжавшегося два года расследования тайных офшорных сделок влиятельных мировых политиков. Среди прочих, в их фокусе оказались россияне.  

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.  

"Панамские досье": Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск

Юргена Моссака и Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Созданная ими фирма Mossack Fonseca получила известность благодаря "панамским досье".  

Имена миллиардеров и чиновников: россияне в базе "панамских досье"

Среди фигурантов обнародованной 9 мая полной базы документов офшорного регистратора Mossack Fonseca оказались известные имена и даже однофамильцы президента Путина.  

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Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.  

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Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.

MOSCOW, RUSSIA - (ARCHIVE): A file photo dated on October 2, 2019 shows Kremlin spokesman Dmitry Peskov attending International Russian Energy Week Forum in Moscow, Russia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Tuesday announced he contracted COVID-19. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В Кремле не считают "Досье Пандоры" поводом для проверки 04.10.2021

Данные из журналистского расследования "Досье Пандоры" являются безосновательными утверждениями, заявил пресс-секретарь Путина. То, что "действительно бросается в глаза", - это сведения о США, уверяет Песков.

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