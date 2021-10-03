Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея)

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".
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