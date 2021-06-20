 Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.06.2021

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Аналог NASA для ЕС.

Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.

Реклама нового агентства EUSPA

Реклама нового агентства EUSPA

GSA, агентство Евросоюза, занимающееся спутниковой системой навигации GNSS, которое ранее управляло проектами Galileo и EGNOS, превращается в EUSPA (EU Agency for the Space Programme) - новое Агентство космических программ ЕС. А местом, откуда вскоре будут руководить европейскими космическими проектами, станет столица Чехии Прага.

EUSPA будет тесно сотрудничать с ESA

Создание EUSPA было одобрено Европарламентом в мае 2021 года. Ожидается, что в ближайшие годы агентство наймет до 700 сотрудников. В основном они займутся навигационными системами Galileo и EGNOS, а также системой Copernicus для наблюдения за земной поверхностью, спутниковой системой кодированной связи GOVSATCOM и системами ЕС для мониторинга орбиты и пространства в непосредственной близости от Земли.

Карел Добеш

Карел Добеш

"Можно с полным основанием назвать то, что сейчас создается в Праге, аналогом американского NASA для ЕС", - заявил в интервью DW Карел Добеш, с 2006 года представляющий в GSA чешское правительство. "EUSPA будет тесно сотрудничать с Европейским космическим агентством (ESA) в Париже, - добавил он. - При этом ESA и далее продолжит поиск и создание технических решений. Но помимо этого, также понадобится еще кто-то, кто будет в состоянии реализовывать эти программы".

После трех лет обсуждений и жесткой дипломатической борьбы Еврокомиссию удалось убедить не создавать новое агентство Евросоюза, а объединить все космические программы ЕС под одной крышей. "Недавно основанное EUSPA будет отвечать за осуществление всех космических проектов ЕС", - объясняет Добеш.

Третья страна в космосе

Родриго да Кошта, директор нового агентства Евросоюза, оценивает ситуацию похожим образом: "EUSPA будет играть ключевую роль в претворении в жизнь космических программ ЕС и реализации амбиций Евросоюза в этой сфере". Уже одно лишь запланированное количество сотрудников нового агентства показывает, насколько велики предстоящие изменения, продолжает португалец.

Директор EUSPA Родриго да Кошта

Директор EUSPA Родриго да Кошта

Таким образом, персонал для работы в EUSPA в Праге сейчас ищут по всему ЕС. "Мы рассчитываем, что наша столица станет центром космической индустрии ЕС", - подчеркнул представитель чешского правительства Карел Добеш.

У Чешской Республики есть хорошие предпосылки для того, чтобы стать новой штаб-квартирой европейской космонавтики: после США и Советского Союза Чехословакия, в состав которой Чешская Республика входила с 1918 по 1992 год, была третьей страной в мире, отправившей своего гражданина в космос. Это был военный летчик Владимир Ремек, в 1978 году вместе с Алексеем Губаревым совершивший полет на советском космическом корабле "Союз-28". Ремек, депутат Европарламента с 2004 по 2013 годы, лично выступал за то, чтобы GSA располагалось в Праге.

60 компаний космической отрасли

Также еще в 1978 году Чехословакия построила свой искусственный спутник Magion 1 и вывела его на орбиту. В 2019 году был запущен последний на сегодняшний день чешский спутник - Lucky-7. Исходя из этого, логично, что чешские власти с момента вступления страны в ЕС в 2004 году неуклонно увеличивали свои взносы в ЕКА, в 2021 году достигнувшие 50 миллионов евро в год.

Завод компании ATC Space, где производятся важные компоненты для европейской ракеты Ариан

На заводе компании ATC Space производятся важные компоненты для европейской ракеты "Ариан"

Чешские компании также все активнее участвуют в европейской космической отрасли, в которой сейчас работает четверть миллиона человек по всему Евросоюзу. В стране сейчас действуют более 60 компаний, которые занимаются выпуском продукции для космических полетов. Например, в Клатовах в Западной Богемии, компания ATC Space производит важные компоненты для европейской ракеты "Ариан".

Космическое пространство и Кремниевая долина Европы

"Размещение EUSPA в Праге было бы невозможным без успеха чешских компаний и университетов в космической отрасли, - констатирует в беседе с DW замминистра транспорта Чехии Ян Зехтер, который курирует вопросы космоса в правительстве страны. - Именно эти успехи пробудили интерес ЕС к Чешской Республике в этой области".

Ян Зехтер

Ян Зехтер

Зехтер считает, что в его стране появится и европейская космическая Кремниевая долина: "В конце концов, цель состоит в том, чтобы применить результаты космических исследований ЕС на практике, например, в навигации, наблюдении Земли и использовании данных в сельском хозяйстве или в борьбе с короедами, уничтожающими леса". Чешское государство должно сделать все возможное, чтобы помочь в этом, пояснил замминистра транспорта. Например, по его словам, пора создать чешский аналог Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).

Не хватает поддержки "трудовых мигрантов"

Тем временем EUSPA уже начинает приносить выгоду Чехии. В конце мая министры транспорта стран-членов ЕС определили местонахождение новых суперкомпьютеров, которые, среди прочего, должны будут участвовать в обработке данных космической программы ЕС. Один из них будет установлен в Техническом университете в Остраве.

Несмотря на это, по крайней мере власти Праги пока демонстрирует несколько пренебрежительное отношение к EUSPA. Новому агентству понадобится новое здание для своих сотрудников и англоязычные школы для их детей, а также помощь в поиске жилья. "Мы, как пражане, не имеем к этому никакого отношения, это дело чешского государства", - отмечает в интервью DW Вит Хофман, представитель столичной городской администрации.

По словам Карела Добеша, Прага интересна для ищущих работу из других стран ЕС во многих отношениях, например, из-за царящей в городе безопасности, разнообразных культурных событий и высокого качества жизни. В то же время чешские власти пока делают слишком мало для высококвалифицированных специалистов-мигрантов, которые хотят жить и работать в столице страны. "До сих пор нет никакого чешского учреждения, которое облегчало бы иностранцам начало работы здесь", - посетовал Добеш.

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