ЕК рекомендует заблокировать выплаты Венгрии на 13 млрд евро

По мнению регулятора в Брюсселе, Венгрия не выполнила всех условий для получения помощи. Решение Еврокомиссии станет тяжелым финансовым ударом для Будапешта.

Европейская комиссия (ЕК) в конфликте с Венгрией вокруг соблюдения демократических стандартов выступила против выплаты этой стране помощи в размере свыше 13 млрд евро. Регулятор в Брюсселе в среду, 30 ноября, одобрил планы правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по использованию помощи ЕС для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, но рекомендовал не выплачивать зарезервированные для этого средства на сумму 5,8 млрд евро до тех пор, пока Будапешт не выполнит всех условий.

Одновременно Еврокомиссия призвала все страны ЕС заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро, предназначенных для выравнивания уровня жизни в странах Евросоюза. Регулятор уже неоднократно обвинял Орбана в нарушении принципов ЕС в сфере прав человека, демократических стандартов и борьбы с коррупцией. Еврокомиссия приветствовала достигнутый Венгрией прогресс в сфере юстиции, но пришла к выводу, что его недостаточно для выплаты Будапешту 7,5 млрд евро.

Агентство Reuters отмечает, что решение ЕК станет тяжелым ударом для Будапешта, поскольку обещанные ему выплаты на сумму в 7,5 млрд евро составляют около пяти процентов прогнозируемого ВВП Венгрии в текущем году. Эксперты также указывают на серьезность возможных последствий из-за конфликта между ЕК и Венгрией. Дело в том, что Венгрия может заблокировать решения Евросоюза, для принятия которых требуется единогласие. Речь идет, к примеру, о таких вопросах, как санкции против России или помощь Украине.

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