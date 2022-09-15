  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Здание парламента Венгрии в Будапеште (фото из архива)
Здание парламента Венгрии в Будапеште (фото из архива)Фото: Daniel Kalker/picture alliance
ПолитикаВенгрия

Европарламент объявил Венгрию электоральной автократией

Жан Рофе
11 мин. назад

Европарламент призвал Еврокомиссию принять срочные меры, заявив, что Венгрия "больше не может считаться демократией".

https://www.dw.com/ru/evroparlament-obavil-vengriu-elektoralnoj-avtokratiej/a-63144684

Депутаты Европейского парламента (ЕП) осудили "преднамеренные и систематические усилия" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. В пресс-релизе, опубликованном в четверг, 15 сентября, сообщается, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией".

"Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима электоральной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам", - отмечают евродепутаты.

Документ, принятый в четверг, 433 голосами "за" при 123 "против" и 28 воздержавшихся, основывается на отчете, посредством которого ЕП еще в 2018 году инициировал процедуру по статье 7 в отношении Венгрии - об угрозе ценностям ЕС.

"Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства права в Венгрии", - заявила докладчица ЕП Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Что требуют евродепутаты?

Евродепутаты считают, что бездействие ЕС в отношении развития ситуации в Венгрии усугубило откат в сфере демократических ценностей. Они призвали Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты.

В частности, депутаты потребовали, чтобы были удержаны средства, которые выделяются на антикризисное восстановление экономики страны. Европарламент также выступил за пересмотр выплат из фондов сплочения, пока Венгрия не исполнит рекомендации ЕС, постановления Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал журналистам, что Европарламенту следовало бы заниматься другими вопросами, а не повторять "всякого рода лживые обвинения против Венгрии". Он назвал "грубым оскорблением граждан Венгрии" ставить под сомнение действенность демократии.

Смотрите также:

Почему Венгрия против нефтяного эмбарго ЕС в отношении РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги России и Евросоюза в Ницце

Венгрия больше не требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов

Венгрия больше не требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов

Чехия, председательствующая в Совете ЕС, договорилась с Венгрией отложить вопрос о снятии санкций с Петра Авена, Алишера Усманова и Виктора Рашникова, пишет издание Politico.
Политика
8 сентября 2022 г.
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Москве 1 февраля 2022 года

Пророссийская политика Орбана несет Венгрии мало пользы и много вреда

Пророссийская политика Орбана несет Венгрии мало пользы и много вреда

Непоколебимо держится венгерский премьер Орбан за хорошие отношения с Москвой и выступает в качестве рупора Кремля в Европе. Эта политика дорого обходится Венгрии, считает Жужанна Вег.
Жужанна Вег
Жужанна Вег
Гостевой комментарий
Политика
19 августа 2022 г.
external

Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве? (18.12.2018)

Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве? (18.12.2018)

Поводом к новым протестам в Венгрии послужило принятие на прошлой неделе закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы до 400 в год. Население в целом недовольно политикой Виктора Орбана.
Политика
18 декабря 2018 г.
02:37 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве

Глава Еврокомиссии в Киеве: главные события 204-го дня войны

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "председатель КНР Си Цзиньпин" свысока смотрит на смущенного "президента России Владимира Путина" и спрашивает его: "Ну что мы с тобой будем делать?".

Встреча Путина с Си Цзиньпином: кто заказывает музыку?

Встреча Путина с Си Цзиньпином: кто заказывает музыку?

Политика
11 ч. назад
В центре Астаны

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Политика
5 ч. назад
Журналистское удостоверение видно в боковом зеркале машины

Почему в Украине не утихают споры вокруг законопроекта о СМИ

Почему в Украине не утихают споры вокруг законопроекта о СМИ

СМИ
12 ч. назад
Граница ЕС и Беларуси

Где в ЕС белорусам трудно получить визу и вид на жительство

Где в ЕС белорусам трудно получить визу и вид на жительство

Общество
20 ч. назад
Тбилисский район Сололаки

Зачем россияне массово регистрируют бизнес в Грузии

Зачем россияне массово регистрируют бизнес в Грузии

Экономика и бизнес
21 ч. назад
external

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Политика
14 сентября 2022 г.
41:01 мин.
На главную страницу