Австрийская OMV готова к расторжению контракта с "Газпромом"

Поставки российского газа в Австрию могут закончиться через пять месяцев, к Новому году, и австрийская нефтегазовая компания OMV, старейший западный партнер "Газпрома", видит в этом уже не проблему, а шанс. Это следует из заявлений председателя правления OMV Альфреда Штерна (Alfred Stern), сделанных им 31 августа как в интервью австрийскому информационному агентству APA, так и в ходе телефонной пресс-конференции по случаю публикации финансового отчета за 2-й квартал.

Австрия хочет выйти из договора сроком до 2040 года

"Мы два с лишним года работали над тем, чтобы диверсифицировать наши источники газа и транспортные пути так, чтобы больше не зависеть от поставок "Газпрома". Со стороны OMV такой зависимости больше нет", - подчеркнул Альфред Штерн. Он заверил, что компания в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами и без российского газа, и отметил, что на фоне войны в Украине она и без того существенно сократила закупки в России. Тем не менее уже сейчас, в разгар лета, газохранилища в Австрии заполнены на 80%.

Москва, Кремль, апрель 2017. Очередная встреча главы OMV Райнера Зеле с Владимиром Путиным Фото: Sergei Karpukhin/AP/picture alliance

Поэтому теперь в Вене уже не с опасениями, а с очевидными надеждами смотрят на окончание украинского транзита газа, поскольку это открывает возможность избавиться также от юридической зависимости от "Газпрома". Эти надежды связаны с тем, что пятилетний договор между Россией и Украиной о поставках российского газа по украинской территории в страны ЕС истекает 31 декабря 2024 года, и Киев заблаговременно предупредил европейских партнеров, что не будет продлевать этот контракт, обязывающий его качать газ из РФ в Европу.

А у OMV, в свою очередь, имеется долгосрочный контракт с "Газпромом", продленный в 2018 году при прошлом руководителе компании, немецком менеджере Райнере Зеле (Rainer Seele), у которого были особо тесные связи с Москвой. Этот контракт, не предусматривающий возможность досрочного прекращения его действия, обязывает австрийскую компанию до 2040 года брать большие объемы российского газа и платить за них в полной мере даже в том случае, если не все оговоренные миллиарды кубометров будут импортированы.

Однако если "Газпром" не сможет выполнять свои обязательства по поставкам газа, то договор утратит силу. Именно на это при активной поддержке правительства Австрии и сделало ставку нынешнее руководство OMV.

"Примем газ только на словацко-австрийской границе"

Штаб-квартира OMV в Вене с новым фирменным логотипом Фото: OMV Aktiengesellschaft

Вот почему Альфред Штерн в интервью APA особо подчеркнул, что в действующем контракте в качестве точки передачи газа записана словацко-австрийская граница, и компания будет настаивать на выполнении данного пункта. Иными словами, если "Газпром" предложит снабжать Австрию через Венгрию, которая получает газ из РФ по второй нитке "Турецкого потока", то в Вене от такого варианта откажутся. А попасть в Словакию иначе, чем транзитом через Украину, российский газ не может.

Таким образом, с 1 января 2025 года "Газпром", по всей видимости, лишится возможности поставлять газ к оговоренной в контракте точке на словацко-австрийской границе, и в Австрию перестанет поступать российский газ, а это даст компании OMV повод приступить к юридической процедуре расторжения договора ввиду невыполнения одной из сторон своих обязательств. Это не исключает в будущем одноразовые, спотовые покупки газа в России и его транспортировку через Украину, но никаких обязательств делать это в больших объемах вплоть до 2040 года уже не будет.

Готовясь к расторжению долгосрочного контракта с "Газпромом", OMV одновременно ведет с российской компанией несколько разбирательств в западных арбитражных судах. Детали не разглашаются, но речь, наверняка, идет как о компенсациях за срывы российской стороной графиков поставок на фоне войны в Украине, так и о конфискации доли OMV в разработке Южно-Русского месторождения на севере Западной Сибири.

Откуда Австрия получает теперь газ

"В начале 2023 года, больше полутора лет назад, мы выработали четкую юридическую стратегию, призванную обеспечить права OMV", - заверил Альфред Штерн. Он исходит из того, что не все иски компании окажутся успешными, однако отдельные их части вполне имеют шансы на успех. "Нам важно хотя бы получить четкие юридические решения, чтобы не оказаться и не действовать за пределами правового пространства", - пояснил глава австрийской компании. По его словам, во втором полугодии он сможет рассказать об идущих разбирательствах более подробно.

Буровая платформа компании Petrom, румынской дочерней фирмы OMV, на газовом месторождении в Черном море Фото: OMV Solutions GmbH

Тем временем OMV продолжает расширять свои возможности получать газ не из России. Это, с одной стороны, наращивание собственной добычи как в самой Австрии, так и в Румынии. Освоение черноморского газового месторождения Neptun Deep у румынских берегов идет по плану, заверил Альфред Штерн в ходе пресс-конференции 31 июля, так что скорее всего уже в 2027 году Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

С другой стороны, это увеличение закупок трубопроводного газа в Норвегии (1 октября 2023 начал действовать новый пятилетний договор с норвежской компанией Equinor), а также заключение контрактов на поставки сжиженного газа на СПГ-терминалы на севере, в Германии, Нидерландах, Бельгии, или на юге, в Италии. Но тут важно не только законтрактовать нужные объемы, но и забронировать для их транспортировки мощности итальянских, а также немецких газопроводов, идущих в ФРГ от побережья Северного и Балтийского морей на юг, к австрийской границе.

Дополнительное бронирование транспортных мощностей

Об очередном таком бронировании OMV объявила как раз 31 июля, в день презентации итогов 2-го квартала. Компания законтрактовала с октября 2026 года до сентября 2029 года прокачку 29 тераватт-часов природного газа (это приблизительно 2,9 млрд кубометров) с его передачей в точке Оберкаппель на австрийско-германской границе.

Казалось бы, 2,9 млрд кубометров в течение нескольких лет - объем совсем небольшой. Но дело в том, что это всего лишь дополнительные мощности к ранее уже забронированным. Так, 1 октября 2023 года начал действовать контракт, который OMV заключила в июле прошлого года. Он предусматривает бронирование газотранспортных мощностей в Германии и Италии в размере 40 ТВт⋅ч в год на период с октября 2023 по сентябрь 2026 и в размере примерно 20 ТВт⋅ч с октября 2026 по сентябрь 2028.

Так что австрийская OMV, чьи ПХГ заполнены к следующей зиме уже на 80%, имеет уже действующие многолетние контракты как с поставщиками газа, так и с операторами газопроводов в соседних западных странах. Поэтому глава компании Альфред Штерн и заявляет столь уверенно, что эпоха зависимости от "Газпрома" закончилась.