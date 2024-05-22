Австрийской OMV запретили судиться с "Газпромом" за рубежом

"Газпром" с начала российской агрессии в Украине пытается перевести суды с зарубежными компаниями на территорию России, мотивируя это тем, что из-за санкций компания сталкивается с ограничениями на доступ к правосудию.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду, 22 мая, удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" к австрийской нефтегазовой компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. "В случае неисполнения компанией OMV Gas Marketing & Trading GmbH определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области присудить в пользу ООО "Газпром экспорт" €575 млн 266 тыс. в рублях по курсу ЦБ РФ", - сказал судья. Ранее "Газпром экспорт" требовал запретить продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и взыскать с нее денежные средства при неисполнении судебного акта.

"Газпром" с начала российской агрессии в Украине пытается перевести суды с зарубежными компаниями на территорию России, мотивируя это тем, что из-за санкций компания сталкивается с ограничениями на доступ к правосудию. Однако, как заявил глава правления OMV Альфред Штерн, австрийская сторона считает судебное разбирательство на территории России незаконным и не будет признавать его. В договорах с "Газпромом", указал он, четко прописано, какие суды разрешают возможные конфликты.

Спор "Газпром экспорта" и OMV Gas Marketing & Trading касается поставок газа. В июне 2018 года стороны подписали соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Кроме того, у OMV был контракт с Газпромом, касающийся поставок газа для Германии. Однако поставки российского газа в Австрию начали сокращаться с середины июня 2022 года, когда стала падать прокачка газа по магистральному газопроводу "Северный поток-1". По данным российской стороны, причиной этого стало выход из строя и невозможность ремонта турбин Siemens на компрессорной станции (КС) Портовая. "Газпром" в июле 2022 года предупредил своих европейских партнеров о форс-мажоре в отношении недопоставок газа, а те в ответ инициировали разбирательства в европейских судах (в Стокгольмском арбитраже) против "Газпром экспорта", требуя возмещения убытков, понесенных в связи с необходимостью закупок замещающих объемов газа.

В 2023 году, по данным OMV, Газпром поставлял ей все обещанные по контракту для Австрии объемы, но вопрос с недопоставкой за 2022 год остался открытым.

У OMV изъяли дою в газовом месторождении

Второй спор - между "Газпромом" и OMV Exploration & Production - шел в закрытом судебном заседании, суть спора и сумма претензий неизвестна. Согласно предыдущим заявлениям менеджмента австрийской компании, речь здесь могла идти о доле OMV в Южно-Русском газовом месторождении.

20 декабря 2023 года власти России изъяли активы у собственников из так называемых "недружественных стран", присоединившихся к санкциям против РФ за вооруженное вторжение в Украину. Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall DEA и австрийской OMV в совместных предприятиях (СП) с "Газпромом" будут принудительно проданы российским собственникам. Wintershall владела долями в двух СП по разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Кроме того, ей принадлежали 35% в "Севернефтегазпроме" - операторе разработки Южно-Русского месторождения, еще 24,99% того же предприятия были в собственности у OMV.