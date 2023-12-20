Путин лишил Wintershall и OMV доли в российских активах

Немецкая Wintershall и австрийская OMV разрабатывали углеводородные месторождения в районе Нового Уренгоя. Это первый случай изъятия российских активов у компаний из "недружественных" стран.

Власти России впервые отобрали активы у собственников из так называемых "недружественных стран", введших санкции против РФ за вооруженное вторжение в Украину. Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall DEA и австрийской OMV в совместных предприятиях (СП) с "Газпромом" будут принудительно проданы российским собственникам, сообщили российские СМИ в среду, 20 декабря.

Wintershall владела долями в двух СП по разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Кроме того, ей принадлежали 35% в "Севернефтегазпроме" - операторе разработки Южно-Русского месторождения, еще 24,99% того же предприятия были в собственности у OMV. Доли в Уренгойском месторождении достанутся ООО "Газовые технологии", бенефициар которого неизвестен, а в Южно-Русском месторождении, которое первоначально являлось основной ресурсной базой газопровода "Северный поток", - страховой компании СОГАЗ.

Иностранным компаниям выделят компенсацию, размер которой определит правительство России, однако эти средства будут заморожены в РФ на счетах типа С. На таких счетах блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, конвертировать их в валюту можно лишь с разрешения российских властей. Wintershall, уходя из России в январе нынешнего года, оценила свои убытки от списания активов в 5,3 млрд евро, включая доли в "Северных потоках".

"Защита экономической безопасности"

В указах Путина необходимость лишения иностранных компаний их активов объясняется "национальными интересами и экономической безопасностью".

В новом, 12-м пакете санкций Евросоюза против России, обнародованном 18 декабря, упомянуты санкции в отношении российских компаний, участвующих в сделках по конфискации имущества европейских компаний в РФ.

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