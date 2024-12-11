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Экономика и бизнесРоссия

Австрийская OMV расторгла контракт с "Газпромом"

Даниил Сотников
11 декабря 2024 г.

Австрийская компания решила досрочной расторгнуть контракт с "Газпромом" на поставку газа из-за невыполнения российской стороной обязательств.

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Штаб-квартира OMV Gas Marketing & Trading GmbH
Штаб-квартира OMV Gas Marketing & Trading GmbHФото: OMV Aktiengesellschaft

Австрийская компаний OMV Gas Marketing & Trading GmbH расторгла контракт с российским "Газпром Экспорт" на поставку газа, который был заключен в 2006 году и должен был действовать до 2040 года, сообщила компания в среду, 11 декабря.

Причиной досрочного расторжения контракта стали "многочисленные существенные нарушения договорных обязательств со стороны "Газпром Экспорт", пояснили в австрийской компании, добавив, что расторжение вступает в силу немедленно.

Как подчеркнули в OMV, все потенциальные риски из-за прекращения поставок "Газпрома" "были полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников газа за последние три года". Концерн сообщал в ноябре, что обеспечил себе поставки трубопроводного газа из Норвегии и законтрактовал дополнительные долгосрочные объемы сжиженного газа. Одновременно он забронировал транзитные мощности в Германии и Италии для транспортировки в страну регазифицированного СПГ с морских терминалов в этих странах.

Спор из-за прекращения поставок газа в Германию

Как напоминает агентство Reuters, OMV не получает природный газ от "Газпрома" с середины ноября. Причиной остановки поставок стал спор между сторонами. В ноябре арбитражный суд присудил OMV компенсацию в размере 230 миллионов евро из-за нерегулярных поставок газа "Газпром экспортом" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 года. OMV заявила, что компенсирует эту сумму за счет платежей за экспорт газа в Австрию. Российская сторона сочла это невыплатой за поставки газа и прекратила их.

Сразу после решения арбитражного суда OMV допускала ухудшение контрактных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок газа. На фоне этого заявления цены на газ в Европе достигали максимальных значений за последний год.

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